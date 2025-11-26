Chuyên gia Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ ra con đường ngắn nhất để TP HCM thành siêu đô thị

Sáng 26-11, tại phiên thảo luận chính thức của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, nhấn mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai xu hướng chủ đạo đang định hình tương lai phát triển toàn cầu.

Theo ông, chuyển đổi xanh không đánh đổi tăng trưởng mà hướng tới mô hình kinh tế chất lượng cao, dựa trên mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững.

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, chia sẻ về chuyển đổi xanh - số tại diễn đàn

Thực tiễn của Trung Quốc cho thấy với quy hoạch dài hạn, đổi mới công nghệ và chính sách hỗ trợ phù hợp, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và giao thông xanh vẫn có thể phát triển nhanh, đồng thời kéo giảm chi phí toàn cầu. Điều này khẳng định vai trò then chốt của công nghệ và thể chế trong quá trình chuyển đổi.

Ông nhấn mạnh chuyển đổi số cần song hành với chuyển đổi xanh. Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây... có thể giúp tối ưu quản lý đô thị, giao thông, sản xuất và giảm phát thải.

Do đó, TP HCM cần tích hợp các chiến lược trong quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên năng lượng sạch, giao thông điện hóa, sản xuất xanh và hạ tầng dữ liệu làm nền tảng.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để TP HCM tiến nhanh hơn trên lộ trình trở thành đô thị xanh – số mang tầm vóc quốc tế.

"Biến đổi khí hậu không có biên giới, và chuyển đổi xanh chính là cơ hội để kiến tạo tương lai bền vững cho mọi quốc gia" - ông Cường nhấn mạnh.

GS Young-Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul và Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc (KoDINA), cũng cho rằng TP HCM với định hướng trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, cần đặt AI và dữ liệu vào trung tâm của mô hình phát triển.

Theo ông, thế giới đang trải qua ba làn sóng chuyển đổi lớn gồm chuyển đổi số, cách mạng AI và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, TP HCM không chỉ hướng tới tăng trưởng mà cần ưu tiên phát triển bền vững về môi trường, xã hội và con người.

AI không phải mục tiêu cuối cùng mà là công cụ giúp mở rộng năng lực con người, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản trị và thúc đẩy thịnh vượng chung.

GS Young-Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul và Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc, phát biểu tại diễn đàn

Để hiện thực hóa tầm nhìn thành phố thông minh, an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững, GS Young-Sup Joo gợi ý TP HCM cần xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối các lĩnh vực then chốt như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế và môi trường.

Trên nền tảng đó, AI sẽ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định đúng đắn trong quản trị đô thị thay vì dựa trên cảm xúc.

Song song đó, TP HCM cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, thúc đẩy R&D, tăng cường hợp tác giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện trường, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để học hỏi tiêu chuẩn và mô hình phát triển tiên tiến. Một siêu đô thị dựa trên AI cần bảo đảm tính linh hoạt, khả năng thích ứng, sức chống chịu và bản sắc riêng.

"TP HCM có thể học hỏi từ các quốc gia khác đi trước trong việc xây dựng đô thị thông minh để tránh lặp lại sai lầm. TP HCM có cơ hội trở thành siêu đô thị dẫn dắt bởi AI, phát triển hài hòa về môi trường, kinh tế và con người" - GS Joo nhấn mạnh.