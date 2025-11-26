Chuyên gia Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ ra con đường ngắn nhất để TP HCM thành siêu đô thị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyên gia Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ ra con đường ngắn nhất để TP HCM thành siêu đô thị

Lê Tỉnh - Thái Phương Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Trong tiến trình trở thành siêu đô thị, chuyên gia quốc tế gợi ý TP HCM cần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và tăng cường hợp tác.

Sáng 26-11, tại phiên thảo luận chính thức của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025, ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, nhấn mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai xu hướng chủ đạo đang định hình tương lai phát triển toàn cầu.

Theo ông, chuyển đổi xanh không đánh đổi tăng trưởng mà hướng tới mô hình kinh tế chất lượng cao, dựa trên mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững.

Diễn đàn kinh tế Mùa thu 2025 tại TP HCM: Đổi mới và chuyển đổi xanh - Ảnh 1.

Ông Long Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, chia sẻ về chuyển đổi xanh - số tại diễn đàn

Thực tiễn của Trung Quốc cho thấy với quy hoạch dài hạn, đổi mới công nghệ và chính sách hỗ trợ phù hợp, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo và giao thông xanh vẫn có thể phát triển nhanh, đồng thời kéo giảm chi phí toàn cầu. Điều này khẳng định vai trò then chốt của công nghệ và thể chế trong quá trình chuyển đổi.

Ông nhấn mạnh chuyển đổi số cần song hành với chuyển đổi xanh. Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây... có thể giúp tối ưu quản lý đô thị, giao thông, sản xuất và giảm phát thải.

Do đó, TP HCM cần tích hợp các chiến lược trong quy hoạch phát triển đô thị, ưu tiên năng lượng sạch, giao thông điện hóa, sản xuất xanh và hạ tầng dữ liệu làm nền tảng.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để TP HCM tiến nhanh hơn trên lộ trình trở thành đô thị xanh – số mang tầm vóc quốc tế.

"Biến đổi khí hậu không có biên giới, và chuyển đổi xanh chính là cơ hội để kiến tạo tương lai bền vững cho mọi quốc gia" - ông Cường nhấn mạnh.

GS Young-Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul và Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc (KoDINA), cũng cho rằng TP HCM với định hướng trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, cần đặt AI và dữ liệu vào trung tâm của mô hình phát triển.

Theo ông, thế giới đang trải qua ba làn sóng chuyển đổi lớn gồm chuyển đổi số, cách mạng AI và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, TP HCM không chỉ hướng tới tăng trưởng mà cần ưu tiên phát triển bền vững về môi trường, xã hội và con người.

AI không phải mục tiêu cuối cùng mà là công cụ giúp mở rộng năng lực con người, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản trị và thúc đẩy thịnh vượng chung.

Chuyên gia Trung Quốc và Hàn Quốc - Ảnh 1.

GS Young-Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul và Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc, phát biểu tại diễn đàn

Để hiện thực hóa tầm nhìn thành phố thông minh, an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững, GS Young-Sup Joo gợi ý TP HCM cần xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối các lĩnh vực then chốt như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế và môi trường.

Trên nền tảng đó, AI sẽ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định đúng đắn trong quản trị đô thị thay vì dựa trên cảm xúc.

Song song đó, TP HCM cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, thúc đẩy R&D, tăng cường hợp tác giữa nhà nước - doanh nghiệp - viện trường, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để học hỏi tiêu chuẩn và mô hình phát triển tiên tiến. Một siêu đô thị dựa trên AI cần bảo đảm tính linh hoạt, khả năng thích ứng, sức chống chịu và bản sắc riêng.

"TP HCM có thể học hỏi từ các quốc gia khác đi trước trong việc xây dựng đô thị thông minh để tránh lặp lại sai lầm. TP HCM có cơ hội trở thành siêu đô thị dẫn dắt bởi AI, phát triển hài hòa về môi trường, kinh tế và con người" - GS Joo nhấn mạnh.

Tin liên quan

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

TP HCM: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025

(NLĐO) – Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025

(NLĐO)- Chiều 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại cùng các doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, tại TP HCM.

Loạt công nghệ tương lai xuất hiện tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nhiều người trầm trồ

(NLĐO)- Hãng công nghệ Foxconn trưng bày hai mẫu robot hình người, phục vụ cho việc sản xuất

TP HCM Công nghệ diễn đàn kinh tế siêu đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo