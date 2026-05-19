Khởi công trục không gian Quốc lộ 1A gồm 16 làn xe, vốn đầu tư gần 162.000 tỉ đồng

Sáng 19-5, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Cùng tham dự sự kiện có Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỉ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80 km/giờ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của TP Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm - Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai".

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức. Đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn TP Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phát biểu

Ở giai đoạn tiếp theo, TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8 km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội, xứng tầm một đô thị năng động, hiện đại và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị, kết nối vùng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng phía Nam Thủ đô trong giai đoạn mới.

Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của Thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn.

Về phía Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cam kết sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn, ông Vũ Đại Thắng khẳng định Thành phố luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều phải đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tin tưởng Dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành biểu tượng mới cho khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới.