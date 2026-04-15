Thời sự

Hà Nội mở rộng quốc lộ 1A lên 10 làn xe

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tuyến đường quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ, dài hơn 36 km, sẽ có mặt cắt ngang 90 m, với 10 làn xe chính.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường quốc lộ 1A, tỉ lệ 1/500 đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

Hà Nội mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính năm 2026 - Ảnh 1.

Khu vực đường Giải Phóng. Ảnh: Minh Tường

Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Chiều dài tuyến khoảng 36,3 km, điểm đầu (điểm 1) tại nút giao với đường Vành đai 1 (hầm Kim Liên), điểm cuối (điểm 55) tại nút giao cầu Giẽ (địa phận xã Đại Xuyên).

Theo UBND TP Hà Nội, hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện có, riêng đoạn tuyến qua khu vực ga Phú Xuyên được nắn chỉnh không đi theo đường hiện trạng để tận dụng phần đất của ga Phú Xuyên sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang 90 m gồm thành phần đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe, các dải phân cách giữa, dải phân cách bên và hè hai bên. Một số đoạn tuyến được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Các nút giao thông chính gồm 11 nút với các tuyến Vành đai 1 (đầu tuyến), Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ (cuối tuyến).

Theo quyết định này, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Phương án, vị trí tuyến tỉ lệ 1/500 được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Cùng với đó, hoàn thiện phương án thiết kế các nút giao với các tuyến đường vành đai, trục đô thị trình Sở Xây dựng xem xét để báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

Đề xuất mở rộng Đường Vành đai 3 TPHCM lên 8 làn xe

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất đầu tư hoàn chỉnh 8 làn cao tốc tuyến Đường Vành đai 3 TPHCM, tổng vốn sơ bộ hơn 60.000 tỉ đồng.

Thủ tướng: Đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng các đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn đối với những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

Đề xuất mở rộng đường Láng lên 53,5 m, làm đường trên cao ở giữa

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng đường Láng từ 21 m lên 53,5 m cho đường dưới thấp và 19 m cho trên cao.

Hà Nội công trình giao thông Quốc lộ 1A giao thông vành đai
