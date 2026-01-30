Tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt doanh thu lịch sử

Ngày 30-1, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỉ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn. Năm 2025, Vingroup ghi dấu việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc, song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỉ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Tại ngày 31-12-2025, tổng tài sản Vingroup vượt 1,12 triệu tỉ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Trong lĩnh vực công nghệ - công nghiệp, doanh số ô tô bàn giao năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024 với 196.919 xe trên toàn cầu, trong đó doanh số quý IV đạt mốc kỳ lục, 86.557 xe.

Sản phẩm robot của Vingroup trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội) dịp 2-9, năm 2025. Ảnh: Lê Tỉnh

Tại thị trường trong nước, VinFast củng cố vị trí số 1 với hơn 175.000 ô tô điện bàn giao. VF3, VF5, Limo Green, và VF 6 là bốn mẫu bán chạy nhất thị trường nội địa năm 2025. Dòng xe Green, tiêu biểu là mẫu xe Limo Green đạt doanh số bán hàng ấn tượng với 27.127 chiếc trong năm 2025 dù mới chỉ bắt đầu bàn giao từ tháng 9.

Trong năm 2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường nội địa, đạt thị phần số một Việt Nam ở dòng sản phẩm này.

Năm vừa qua VinFast cũng đã hoàn thiện mô hình phân phối tại các thị trường quốc tế, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm tại Châu Á. Tại Indonesia, VinFast khánh thành nhà máy trong tháng 12-2025 với công suất 50.000 xe/năm giai đoạn 1, nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu của VinFast lên 600.000 xe/năm.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục 205.300 tỉ đồng, gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt bốn dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Trong quý IV/2025, Vinhomes chính thức mở bán phân khu Vịnh Tiên thuộc dự án siêu đô thị ESG lấn biển Vinhomes Green Paradise. Dự án hướng tới phát triển không gian sống, nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, đồng thời hình thành trung tâm tài chính - dịch vụ mới, kết nối kinh tế biển phía Nam và mở rộng không gian phát triển của TPHCM.

Đối với lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, Vinpearl tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt đầu ngành với các con số vận hành và kết quả kinh doanh ấn tượng.

VinFast đã bán ra tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường nội địa trong năm 2025

Kết thúc năm 2025, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu lượt phòng bán ra, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước đó với tỉ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt mức 52%, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024.

Hệ thống công viên giải trí VinWonders cũng thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với năm trước, phản ánh hiệu quả chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng - lưu trú chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu du lịch - dịch vụ ngày càng tăng.