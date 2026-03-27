Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vốn đầu tư 45 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vốn đầu tư 45 tỉ đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - danh tướng có công mở mang bờ cõi phương Nam, với tổng vốn đầu tư 45 tỉ đồng.

Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trị giá 45 tỉ đồng - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 27-3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị danh tướng được lịch sử ghi nhận có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, đặt nền móng cho vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 9.929 m², gồm hai khu chính. Khu A - khu mở rộng nhà thờ hiện hữu với diện tích khoảng 2.714,6 m², bao gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp; nhà biện lễ, nhà thủ từ; cổng tam quan; tượng toàn thân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng hệ thống sân vườn, cây xanh và trang thiết bị phục vụ hoạt động dâng hương, tưởng niệm.

Khu B có diện tích khoảng 7.214,5 m², gồm bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ như khuôn viên cảnh quan, hồ bán nguyệt, đường nội bộ, hệ thống hàng rào. Khu vực này cũng sẽ được chỉnh trang mộ bà Nguyễn Thị Duyên (hiệu bà Hưởng) - phu nhân của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai và dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2026.

Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh trị giá 45 tỉ đồng - Ảnh 2.

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại phường Chiêu Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông là con của danh tướng Nguyễn Hữu Dật, lớn lên trong gia đình có truyền thống võ công và trung nghĩa.

Năm 1698, vâng mệnh chúa Nguyễn, ông vào kinh lược phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính tại phủ Gia Định, lập dinh Trấn Biên (nay thuộc Đồng Nai) và Phiên Trấn (Gia Định), chiêu dân lập ấp, khai hoang mở đất, ổn định đời sống cư dân. Những quyết sách này được xem là dấu mốc quan trọng đặt nền tảng quản lý nhà nước đối với vùng đất Nam Bộ.

Ông mất năm 1700 khi đang làm nhiệm vụ kinh lược phương Nam, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng quân dân đương thời.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết việc xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của quê hương, dân tộc.

Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm trang nghiêm đối với bậc tiền nhân có công mở cõi phương Nam, mà còn là không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần thắt chặt tình nghĩa giữa hai địa phương Quảng Trị - Đồng Nai.

Tin liên quan

(NLĐO) - Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội.

Đồng Nai hỗ trợ 45 tỉ đồng xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

(NLĐO) - Tỉnh Đồng Nai trao 45 tỉ đồng hỗ trợ Quảng Trị xây nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, tưởng nhớ công lao mở cõi phương Nam của vị danh tướng.

Lễ giỗ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ 325

(NLĐO) - Lễ Giỗ lần thứ 325 Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra trang trọng tại Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc thu hút đông đảo người dân tham dự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo