Khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vốn đầu tư 45 tỉ đồng

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Trị tiến hành khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 27-3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị danh tướng được lịch sử ghi nhận có công lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi, đặt nền móng cho vùng đất phương Nam của Tổ quốc.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 9.929 m², gồm hai khu chính. Khu A - khu mở rộng nhà thờ hiện hữu với diện tích khoảng 2.714,6 m², bao gồm các hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, nhà đón tiếp; nhà biện lễ, nhà thủ từ; cổng tam quan; tượng toàn thân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng hệ thống sân vườn, cây xanh và trang thiết bị phục vụ hoạt động dâng hương, tưởng niệm.

Khu B có diện tích khoảng 7.214,5 m², gồm bãi đỗ xe và các hạng mục phụ trợ như khuôn viên cảnh quan, hồ bán nguyệt, đường nội bộ, hệ thống hàng rào. Khu vực này cũng sẽ được chỉnh trang mộ bà Nguyễn Thị Duyên (hiệu bà Hưởng) - phu nhân của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai và dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2026.

Ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại lễ khởi công xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650 tại phường Chiêu Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình (nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông là con của danh tướng Nguyễn Hữu Dật, lớn lên trong gia đình có truyền thống võ công và trung nghĩa.

Năm 1698, vâng mệnh chúa Nguyễn, ông vào kinh lược phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính tại phủ Gia Định, lập dinh Trấn Biên (nay thuộc Đồng Nai) và Phiên Trấn (Gia Định), chiêu dân lập ấp, khai hoang mở đất, ổn định đời sống cư dân. Những quyết sách này được xem là dấu mốc quan trọng đặt nền tảng quản lý nhà nước đối với vùng đất Nam Bộ.

Ông mất năm 1700 khi đang làm nhiệm vụ kinh lược phương Nam, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng quân dân đương thời.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Xuân Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết việc xây dựng nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử – văn hóa của quê hương, dân tộc.

Công trình không chỉ là nơi tưởng niệm trang nghiêm đối với bậc tiền nhân có công mở cõi phương Nam, mà còn là không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần thắt chặt tình nghĩa giữa hai địa phương Quảng Trị - Đồng Nai.