Thời sự Xã hội

Khởi công xây dựng tuyến metro tổng vốn hơn 35.600 tỉ đồng ở Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tuyến đường sắt đô thị (metro) số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài gần 11 km, với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỉ đồng.

Sáng 9-10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đường sắt đô thị (metro) số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỉ đồng. Đây là công trình quan trọng cấp quốc gia, sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) kết hợp vốn đối ứng từ ngân sách TP Hà Nội.

Khởi công xây dựng metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo với vốn đầu tư lớn - Ảnh 1.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào sáng nay 9-10. Ảnh: V.T.

Tuyến có chiều dài gần 11 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 9 km đi ngầm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2029.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo không chỉ là dự án trọng điểm của thủ đô mà còn là biểu tượng của tầm nhìn, ý chí khát vọng đổi mới hướng tới mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng.

Theo thiết kế, ga ngầm C9 sẽ kết nối với quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, bảo đảm gắn kết giao thông ngầm với không gian công cộng, bảo tồn di sản, tạo điểm nhấn kiến trúc đặc sắc.

Ông Tuấn cho hay Hà Nội sẽ phát triển 15 tuyến metro với khoảng 619 km, hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, hiện đại và đồng bộ, đảm bảo di chuyển nhanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Tuyến metro số 2 có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm) đi qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào...

Các nhà ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao Đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.

Tuyến metro này sử dụng 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 4 toa, tốc độ thiết kế đạt 110 km/giờ đoạn trên cao và 80 km/giờ khi đi ngầm. Dự án đi qua 7 phường gồm Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

(NLĐO) - TP HCM sắp khởi công 9 dự án lớn về hạ tầng, văn hóa và môi trường, trong đó nổi bật là công trình Cung thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thủ tướng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" để khởi công, khánh thành các dự án ngày 19-12

(NLĐO)- Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Khởi công cao tốc dài 113 km thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 56.293 tỉ đồng

(NLĐO) - Sáng 6-9, Dự án thành phần 3 Xây dựng tuyến cao tốc thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dài hơn 113 km, trị giá hơn 56.293 tỉ đồng được khởi công

Hà Nội đường sắt Metro metro số 2 Nam Thăng Long- Trần Hưng Đạo
