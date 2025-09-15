HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" để khởi công, khánh thành các dự án ngày 19-12

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 164 ngày 14-9 biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, thi công các công trình trọng điểm quốc gia- Ảnh 1.

Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, thi công các công trình trọng điểm quốc gia

Tại công điện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu và hàng chục ngàn kỹ sư, công nhân đã, đang ngày đêm hăng say lao động trên khắp công trường trọng điểm quốc gia.

"Mặc dù là những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhưng tại các công trường: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; các Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông đô thị lớn như Vành đai 3 TP HCM, nút giao An Phú, metro Nhổn - Ga Hà Nội; công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành; các dự án năng lượng, lưới điện…; hàng ngàn cán bộ, công nhân đã làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết"; khẳng định quyết tâm "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; làm việc nào, dứt điểm việc đó…"- Công điện nêu rõ.

Theo Thủ tướng, các công trình, dự án đang trong giai đoạn nước rút, cao điểm, để tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19-12, nhân dịp 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng: Khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19-12-2025

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt bậc, hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc hơn nữa", "táo bạo, táo bạo hơn nữa, hiệu quả, hiệu quả hơn nữa"; quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19-12.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai; các bộ, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng nguồn vật liệu cho các dự án, chủ động phối hợp, không để ách tắc ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho lực lượng công nhân, kỹ sư đang trực tiếp trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bảo đảm khởi công, khánh thành các công trình vào 19-12-2025, đặc biệt các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Thủ tướng: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" để khởi công, khánh thành các dự án ngày 19-12 - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu khánh thành sân bay Long Thành vào ngày 19-12-2025. Ảnh: NLĐO

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với các bộ ngành, địa phương để tổ chức công tác khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng vào dịp 19-12.

Các cơ quan thông tấn, báo chí được yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phản ánh về cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động và nhân dân tham gia trên các công trường… để động viên, khích lệ, góp phần tạo động lực, truyền đi cảm hứng hăng say lao động trên mọi lĩnh vực của đất nước.

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỉ USD

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỉ USD

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công vào ngày 19-12

Khởi công cao tốc dài 113 km thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 56.293 tỉ đồng

(NLĐO) - Sáng 6-9, Dự án thành phần 3 Xây dựng tuyến cao tốc thuộc Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dài hơn 113 km, trị giá hơn 56.293 tỉ đồng được khởi công

Ngày 19-12, đồng loạt khánh thành, khởi công các dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị để tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

chủ đầu tư Ban Quản lý dự án trọng điểm lễ khởi công dự án giao thông thủ tướng phạm minh chính công điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo