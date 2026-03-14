Khối đá nặng hàng tấn nằm cheo leo trên đèo Bảo Lộc

Ngày 14-3, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường - nơi người dân thông báo có một khối đá lớn nằm cheo leo phía trên đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc phường 3 Bảo Lộc - để kiểm tra.



Khối đá lớn được phát hiện phía trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Khánh Tím.

Theo người dân, trước đây, khối đá nặng hàng tấn này nằm tựa vào vào những thân cây rừng lớn. Thời gian sau, những cây rừng chết, gốc khô mục nên khối đá thiếu điểm tựa vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20).

Tại hiện trường, khối đá này gồm nhiều tảng lớn nhỏ, nặng hàng tấn. Trong điều kiện mưa lớn hoặc tác động khác có thể khiến những tảng đá này rơi xuống phía dưới – là đường đèo Bảo Lộc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thậm chí ách tắc cung đường huyết mạch nối Lâm Đồng với TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Đơn vị chức năng đang lên phương án xử lý khối đá để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên đường đèo Bảo Lộc.