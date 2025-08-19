HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi động nhiều dự án trọng điểm khu vực Nam Trung bộ

Kỳ Nam - Hồng Ánh - Trường Nguyên

(NLĐO) - Nhiều dự án động lực để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên vừa được đồng loạt khởi động

Ngày 19-8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi động 2 dự án lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - Giai đoạn 1 và Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc. 

Khởi động nhiều dự án trọng điểm tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 1.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỉ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 84.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc có quy mô gồm 12 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 220.000 DWT đầy tải, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm. Dự án có tổng diện tích gần 307ha với tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỉ đồng.

Cùng với hai dự án trên, Tập đoàn N&G khởi động dự án Khu công nghiệp Công nghệ cao tại phường Hòa Hiệp với quy mô hơn 250 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng.

Tại Khánh Hòa, 4 dự án quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, khu đô thị và nhà ở xã hội đã đồng loạt được khởi công, đánh dấu bước phát triển mới trong thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, tại phường Nam Nha Trang, Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang với quy mô 226ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Khởi động nhiều dự án trọng điểm tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 2.

Trường Đại học Kinh tế TP HCM khởi công Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang

Cũng tại phường này, Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) chính thức khởi công UEH Nexus Campus Nha Trang trên diện tích 2,1 ha với tổng vốn đầu tư 294 tỉ đồng. Dự án được thiết kế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, có quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ - giảng viên, nhiều không gian nghiên cứu sáng tạo, kết nối cộng đồng và ký túc xá 376 chỗ. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ hoàn thành.

UEH Nexus Campus Nha Trang được định vị với 3 nhiệm vụ chính: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng; nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp thực tiễn; kết nối học giả, sinh viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài thế mạnh truyền thống của UEH ở các ngành kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch…, cơ sở mới sẽ chú trọng các lĩnh vực gắn với tiềm năng của Khánh Hòa như kinh tế biển bền vững, công nghệ đại dương, quy hoạch không gian biển, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Khởi động nhiều dự án trọng điểm tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 3.

Khởi công Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang

GS-TS Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng UEH – khẳng định: "UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt gắn với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên".

Cùng ngày, tại xã Vạn Hưng, Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ khởi công Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng với quy mô 288ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỉ đồng. 

Tại phường Bảo An (tỉnh Khánh Hòa), Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận phối hợp cùng Công ty TNHH BĐS Sao Biển khởi công Dự án Nhà ở xã hội Thành Hải. Dự án có diện tích hơn 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.136 tỉ đồng, bao gồm 4 block chung cư cao 15 tầng với 1.155 căn hộ xã hội và 197 căn hộ thương mại.

Tại tỉnh Lâm Đồng, dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia cũng được khởi công tại phường Lang Biang – Đà Lạt.

Dự án được xây dựng trên diện tích 10,29 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng. Dự án được quy hoạch trở thành một trung tâm huấn luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam.

Khởi động nhiều dự án trọng điểm tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên - Ảnh 4.

Khu B3 thuộc dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại phường Lang Biang – Đà Lạt.

Trong đó, Khu B1 được thiết kế để xây dựng khu nhà ở cho huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên, cùng các cơ sở hỗ trợ. Khu B2 (3,77 ha) sẽ là nơi xây dựng khối nhà thi đấu đa năng - hiện nay đã sắp hoàn thành.

Riêng khu B3 khởi công hôm nay có diện tích 3,45 ha, dự kiến hoàn thành vào 15-6-2026. Nơi này sẽ được đầu tư xây dựng khu bể bơi có mái che, khu tập golf và các hạng mục phụ trợ, hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động toàn dự án.

Tin liên quan

Sun Group khởi công khu đô thị hơn 17.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa

Sun Group khởi công khu đô thị hơn 17.000 tỉ đồng tại Khánh Hòa

(NLĐO) - Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình

(NLĐO) - Sáng nay 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình diễn ra đồng loạt ở 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

dự án trọng điểm UBND tỉnh Đắk Lắk Nam Trung Bộ kết cấu hạ tầng tạo động lực Khánh Hòa Lâm Đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo