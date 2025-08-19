Ngày 19-8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi động 2 dự án lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát khởi động Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - Giai đoạn 1 và Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Hòa Phát

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất khoảng 491,87 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 4.188 tỉ đồng. Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng với mục tiêu sẽ phục vụ việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát có công suất 6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 84.000 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động và các ngành công nghiệp phụ trợ khác.

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc có quy mô gồm 12 bến cảng, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 220.000 DWT đầy tải, công suất thiết kế 26,7 triệu tấn/năm. Dự án có tổng diện tích gần 307ha với tổng vốn đầu tư khoảng 16.300 tỉ đồng.

Cùng với hai dự án trên, Tập đoàn N&G khởi động dự án Khu công nghiệp Công nghệ cao tại phường Hòa Hiệp với quy mô hơn 250 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng.

Tại Khánh Hòa, 4 dự án quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, khu đô thị và nhà ở xã hội đã đồng loạt được khởi công, đánh dấu bước phát triển mới trong thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, tại phường Nam Nha Trang, Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang với quy mô 226ha, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng.

Trường Đại học Kinh tế TP HCM khởi công Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang

Cũng tại phường này, Trường Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) chính thức khởi công UEH Nexus Campus Nha Trang trên diện tích 2,1 ha với tổng vốn đầu tư 294 tỉ đồng. Dự án được thiết kế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, có quy mô đào tạo 2.000 học viên, 90 chỗ làm việc cho cán bộ - giảng viên, nhiều không gian nghiên cứu sáng tạo, kết nối cộng đồng và ký túc xá 376 chỗ. Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ hoàn thành.

UEH Nexus Campus Nha Trang được định vị với 3 nhiệm vụ chính: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng; nghiên cứu, chuyển giao các giải pháp thực tiễn; kết nối học giả, sinh viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài thế mạnh truyền thống của UEH ở các ngành kinh tế, luật, logistics, du lịch, quy hoạch…, cơ sở mới sẽ chú trọng các lĩnh vực gắn với tiềm năng của Khánh Hòa như kinh tế biển bền vững, công nghệ đại dương, quy hoạch không gian biển, vi mạch, chăm sóc sức khỏe và phát triển cộng đồng.

Khởi công Dự án UEH Nexus Campus Nha Trang

GS-TS Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng UEH – khẳng định: "UEH Nexus Campus Nha Trang sẽ trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt gắn với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên".

Cùng ngày, tại xã Vạn Hưng, Công ty CP Phát triển KCN Viglacera Yên Mỹ khởi công Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng với quy mô 288ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỉ đồng.

Tại phường Bảo An (tỉnh Khánh Hòa), Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận phối hợp cùng Công ty TNHH BĐS Sao Biển khởi công Dự án Nhà ở xã hội Thành Hải. Dự án có diện tích hơn 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 1.136 tỉ đồng, bao gồm 4 block chung cư cao 15 tầng với 1.155 căn hộ xã hội và 197 căn hộ thương mại.

Tại tỉnh Lâm Đồng, dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia cũng được khởi công tại phường Lang Biang – Đà Lạt.

Dự án được xây dựng trên diện tích 10,29 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng. Dự án được quy hoạch trở thành một trung tâm huấn luyện hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam.

Khu B3 thuộc dự án Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tại phường Lang Biang – Đà Lạt.

Trong đó, Khu B1 được thiết kế để xây dựng khu nhà ở cho huấn luyện viên, chuyên gia và vận động viên, cùng các cơ sở hỗ trợ. Khu B2 (3,77 ha) sẽ là nơi xây dựng khối nhà thi đấu đa năng - hiện nay đã sắp hoàn thành.

Riêng khu B3 khởi công hôm nay có diện tích 3,45 ha, dự kiến hoàn thành vào 15-6-2026. Nơi này sẽ được đầu tư xây dựng khu bể bơi có mái che, khu tập golf và các hạng mục phụ trợ, hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động toàn dự án.