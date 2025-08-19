HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Sáng nay 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình diễn ra đồng loạt ở 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên cả nước vào sáng nay 19-8.

Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng- Ảnh 1.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia là một trong các công trình tiêu biểu khánh thành ngày 19-8

Tổng mức đầu tư của 250 dự án, công trình lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Đây được xem là sự kiện đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Trong đó, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao: 3 dự án, công trình; giáo dục: 12 dự án, công trình; quốc phòng: 1; y tế: 10 dự án, công trình.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong 250 dự án, công trình có: 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 19-8 tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Các điểm cầu lớn khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).

TP HCM sẽ tổ chức điểm cầu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina; tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2. Tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai...

Hình thức tổ chức: Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Các công trình tiêu biểu như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup; khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long; khánh thành các tuyến cao tốc Bắc - Nam: Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ; khởi công Cầu Ngọc Hồi và sân bay Gia Bình; khởi công Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel…

Báo Người Lao Động tường thuật trực tiếp lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án từ 9 giờ sáng nay 19-8.

