HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Khơi dòng vốn từ chứng khoán

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH)

Ba ngày sau phiên giảm sốc gần 95 điểm (hơn 5%) của VN-Index, thị trường chứng khoán tiếp tục biến động khá mạnh, quanh vùng 1.687 điểm.

Nhiều nhà đầu tư đến giờ vẫn bất ngờ với phiên giảm rất mạnh hôm 20-10, nhưng với đặc thù của thị trường chứng khoán, điều này không quá lạ. Không chỉ chứng khoán, giá vàng cũng mất 200-300 USD/ounce trên thị trường quốc tế những ngày qua, cho thấy biến động mạnh của các kênh đầu tư...

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang thiếu một "mắt xích" quan trọng: các nhà tạo lập thị trường. Ở Mỹ và các nước phát triển, khi thị trường giảm, các nhà tạo lập sẽ mua vào để tránh việc sụt giảm quá mạnh. Ngược lại, khi thị trường tăng quá đà, họ sẽ bán ra để bình ổn. Nhờ có những nhà tạo lập này, các thị trường lớn trên thế giới tránh được sự hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân - vốn hành động theo đám đông. Tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán trong nước quá lớn và đang dẫn dắt thị trường, đầu tư chủ yếu ngắn hạn, tâm lý không vững vàng. Lượng nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu để hưởng cổ tức hoặc nắm giữ dài hạn không nhiều. Chính tâm lý đầu cơ này khiến thị trường thiếu ổn định và bền vững. Và những cú sập mạnh như vừa qua là chuyện thường xuyên trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là sau giai đoạn tăng nóng.

Để thị trường phát triển bền vững, Chính phủ và cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp, như nâng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi, hoàn thiện cơ chế, mở cửa thị trường vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell nâng hạng chứng khoán Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua là "bước ngoặt lịch sử" và cú hích mạnh mẽ cho thị trường…

Ở Việt Nam, phần lớn nhà đầu tư là cá nhân tự giao dịch, trong khi nhiều nước khác chủ yếu ủy thác cho quỹ đầu tư. Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam thấp, trái ngược với xu hướng quốc tế, nơi tổ chức chiếm phần lớn giao dịch. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của doanh nghiệp (DN) qua thị trường chứng khoán. Thị trường vẫn là kênh huy động vốn, nhưng mức độ hấp dẫn chưa cao. Để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức, thị trường cần thêm hàng hóa chất lượng. Số lượng DN niêm yết trên sàn không thiếu, nhưng chất lượng vẫn chưa đủ hấp dẫn.

Để tăng số lượng nhà đầu tư tổ chức, cần có chính sách khuyến khích nhà đầu tư cá nhân ủy thác vốn cho các quỹ đầu tư, mua chứng chỉ quỹ thay vì tự giao dịch chứng khoán. Đa số nhà đầu tư cá nhân thiếu thông tin và kiến thức nên khó thắng thị trường. Đầu tư qua các quỹ chuyên nghiệp, với đội ngũ am hiểu và có thông tin đầy đủ, sẽ giúp bảo đảm an toàn và hiệu quả hơn.

Thị trường chứng khoán hiện chủ yếu phục vụ DN lớn, trong khi DN vừa và nhỏ (SME) chiếm 98% tổng số DN lại thiếu "sân chơi" phù hợp. Do chi phí cao và tiêu chuẩn niêm yết, SME gặp khó khăn trong huy động vốn qua sàn. Vì vậy, cơ quan quản lý cần nghiên cứu phát triển các sàn phù hợp như sàn gọi vốn cộng đồng hay sàn dành cho DN khởi nghiệp. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo