Khói lửa bốc cao từ nhà kho nhà thờ ở TPHCM

Ngày 18-2, Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho một nhà thờ.

Khói lửa bốc lên dữ dội.

Hơn 19 giờ cùng ngày, lửa phát ra từ nhà kho một nhà thờ ở đường số 11, phường Long Bình. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Khói lửa sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao, người dân vội di dời tài sản ra ngoài phòng trường hợp cháy lan.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế sau đó, may mắn không gây thiệt hại về người.

Nhiều xe chữa cháy được điều động.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy.