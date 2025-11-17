Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

HUỲNH QUYÊN - THANH TRÚC

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam được xem là "miền đất hứa" với các nhà khởi nghiệp trẻ, song không phải ai cũng dễ dàng thành công

Nhân rộng mô hình, xây dựng chuỗi cửa hàng là mục tiêu của hầu hết các nhà sáng lập doanh nghiệp F&B. Thế nhưng, chính giai đoạn mở rộng lại là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn đối với nhiều thương hiệu, đòi hỏi cần chuẩn bị kỹ lưỡng về hệ thống quản trị.

Đam mê, hứng khởi: Chưa đủ!

Với mong muốn "nâng tầm cà phê Việt tại đường phố" song sau khi mở hàng loạt quán, mới đây, chuỗi Monde Cà phê (TP HCM) buộc phải ngừng hoạt động. Anh N.T.H, người đồng sáng lập Monde Cà phê, tiết lộ thất bại của thương hiệu này đến từ việc mở rộng chuỗi mà thiếu quy trình kiểm soát.

"Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải xử lý những công việc vận hành hằng ngày mà chưa trang bị đủ kiến thức. Việc "đóng gói" tất cả quy trình - từ bán hàng, nhập xuất, chuẩn bị nguyên liệu, thu chi, cho đến đào tạo nhân sự - đều rất cần thiết. Mỗi công đoạn đều cần sự tính toán kỹ lưỡng, đơn giản hóa hết mức để tiết kiệm chi phí. Công việc này đòi hỏi nhiều thời gian quan sát thực tế, kết hợp kinh nghiệm xử lý vấn đề phát sinh mà trước đây chúng tôi chưa hề biết" - anh H. lý giải.

Theo người đồng sáng lập Monde Cà phê, bài học kinh nghiệm chính là đánh giá đúng tầm quan trọng của dòng tiền. Nguồn vốn kinh doanh giúp các quán vận hành tốt, đồng thời chủ thương hiệu có thể nhìn tổng quan toàn bộ hệ thống, từ đó gia tăng khả năng duy trì mô hình hoạt động lâu dài.

Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh" - Ảnh 1.

Chuỗi Bún đậu Homemade thu hút nhiều thực khách nhờ chọn hướng đi khác biệt. Ảnh: MINH QUYÊN

Rất nhiều người khởi nghiệp bước vào ngành F&B với sự hứng khởi nhưng do thiếu kiến thức kinh doanh, không ít mô hình đã gặp thất bại chỉ sau vài tháng. Trường hợp Cà phê Ngẫu (TP HCM) là một ví dụ - vốn là một thương hiệu được giới trẻ yêu thích cũng phải thu hẹp quy mô. Anh V.M.T - người sáng lập thương hiệu Cà phê Ngẫu - thừa nhận khó khăn lớn nhất là bản thân chưa trang bị đầy đủ kiến thức về kinh doanh.

"Việc triển khai bán cà phê và trà sữa chỉ trong vòng 2 tháng mà không có bản phác thảo ý tưởng, kế hoạch thực hiện hay dự trù kinh phí cụ thể đã khiến tôi thiếu tầm nhìn tổng quan về cơ hội lẫn thách thức. Khi ấy, doanh nghiệp giống như một cây xanh, người ta chỉ thấy lá và cành, trong khi thân nó thì rỗng tuếch, rễ lại cạn... Tôi chỉ dựa vào đam mê, thiếu sự chuẩn bị chiến lược, đó là sai lầm khi khởi nghiệp" - anh T. thẳng thắn.

Chú trọng tính trải nghiệm, sự minh bạch và giá trị

Theo báo cáo về thị trường F&B tại Việt Nam của iPOS.vn, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có khoảng 299.900 cửa hàng kinh doanh thực phẩm và đồ uống - giảm 7,1% so với cuối năm 2024. Đáng chú ý, cả Hà Nội và TP HCM đều ghi nhận mức giảm trên 11%. Tình trạng "mở vội, đóng nhanh" lan rộng ở nhóm cửa hàng nhỏ. Nhiều mô hình thử nghiệm chỉ 2 - 3 tháng rồi rút lui vì thiếu năng lực tài chính hoặc chưa thể hiện tiềm năng thật sự.

Nhiều chuyên gia ẩm thực cho rằng ngành F&B Việt Nam đang trong giai đoạn sàng lọc để tái tạo năng lực mới. Người tiêu dùng vẫn chi tiêu cho việc ăn uống nhưng đòi hỏi nhiều hơn về tính trải nghiệm, sự minh bạch và giá trị. Doanh nghiệp nào nắm bắt được xu hướng này thì không chỉ sẽ tồn tại mà còn trụ vững, phát triển trên thị trường.

Nhận thức được điều đó, chuỗi Bún đậu Homemade đã thể hiện một góc nhìn khác về cách thức vượt qua khó khăn, nhất là với mô hình kinh doanh món ăn truyền thống Việt Nam. Chị Hoàng Hương Giang, người sáng lập Bún đậu Homemade, đã chọn một hướng đi khác biệt: "Công thức hóa" thay vì "công nghiệp hóa", để vừa giữ được tính truyền thống vừa bảo đảm sự nhất quán. Mỗi món ăn đều được chuẩn hóa công thức và hệ thống luôn đào tạo, luân chuyển bếp ở các chi nhánh để bảo đảm sự tươi mới. Yếu tố quan trọng nhất chính là "bộ công thức vận hành" mà hệ thống tự xây dựng dựa vào đặc thù sản phẩm, thị trường và nhân sự.

Người sáng lập Bún đậu Homemade còn xác định tầm quan trọng của việc đào tạo nhân sự. Để có đội ngũ nhân viên nắm vững các tiêu chuẩn sản phẩm, dịch vụ và thực hiện một cách đồng bộ, việc đầu tiên phải là khâu đào tạo. "Khó khăn về vốn và con người khiến tốc độ mở rộng chuỗi phải chậm lại, nhất là trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn. Song, tôi luôn xác định sức người, sức của tới đâu thì làm tới đó, phải làm sao đạt hiệu quả, chất lượng, giữ được khách hàng, hướng đến sự phát triển bền vững" - chị Giang cho biết.

Theo bà Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP Takahiro - doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu F&B, thị trường lao động trong ngành này đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ. Do đó, thành công của doanh nghiệp F&B không chỉ đến từ sản phẩm ngon hay ý tưởng độc đáo, mà còn từ kết quả của một quá trình quản trị khoa học, hệ thống vận hành tinh gọn, chiến lược kinh doanh rõ ràng. Trong đó, điều quan trọng nhất là khả năng quản trị con người và quản lý dòng tiền một cách hiệu quả. 

Giữ chân, phát triển nhân lực

Bà Lê Thị Thủy Tiên cho rằng nhiều doanh nghiệp F&B nhận thức rõ sự thành công không chỉ đến từ việc tuyển đúng người, mà quan trọng hơn là chiến lược giữ chân và phát triển nhân sự.

Thay vì chạy đua tuyển dụng bên ngoài, nhiều doanh nghiệp tập trung xây dựng môi trường làm việc thân thiện, áp dụng chính sách đãi ngộ công bằng và thiết kế lộ trình thăng tiến minh bạch. Khi người lao động cảm thấy được tôn trọng, được trao quyền và nhận ra cơ hội phát triển rõ ràng trong doanh nghiệp, họ sẽ cố gắng thể hiện bản thân và cống hiến ngày càng nhiều hơn.


Tin liên quan

Khởi nghiệp xanh gặp nhiều thách thức

Khởi nghiệp xanh gặp nhiều thách thức

Khởi nghiệp xanh góp phần vào việc phát triển bền vững nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về giá sản phẩm, chính sách hỗ trợ và tiếp cận công nghệ

112 dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp

Đây là cuộc thi thường niên do UBND TP HCM chỉ đạo, có quy mô toàn quốc. Ngay lần đầu tổ chức, cuộc thi đã thu hút hàng trăm hồ sơ tham gia.

Khởi nghiệp từ sản vật địa phương

Nhiều người dân ĐBSCL đã mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản vật địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế

khởi nghiệp người sáng lập chính sách đãi ngộ chuỗi cửa hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo