HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Rộn ràng khởi nghiệp ở vùng cao

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Làn sóng khởi nghiệp không chỉ phát triển ở đô thị hay nông thôn mà còn mở rộng lên vùng cao - nơi vốn có nhiều đặc sản

Không chỉ đóng vai trò cung cấp nguyên liệu hay tham gia lao động, nhiều người dân vùng cao, dân tộc thiểu số còn chủ động triển khai thực hiện những dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Đưa đặc sản vươn xa

Anh Dương Hữu Điện - người Tày; ngụ xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn - đã biến đặc sản khô heo mắc mật Lạng Sơn thành sản phẩm OCOP (Chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm") với thương hiệu Hữu Điện. Anh còn nhiều lần tham gia các cuộc thi khởi nghiệp và gây ấn tượng mạnh nhờ sự quyết tâm cũng như những chia sẻ thực tế về cách khởi nghiệp từ tài nguyên địa phương.

Anh Điện cho biết bắt đầu thực hiện dự án từ năm 2021 với mong muốn đưa đặc sản địa phương đến người tiêu dùng trên mọi miền đất nước. Khi ấy, lá mắc mật vốn là sản vật địa phương nhưng người dân bán ra với giá thấp, không đáng công thu hoạch.

Trong quá trình khởi nghiệp, anh Điện nhận thấy xuất phát điểm của bản thân và địa phương thấp nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Không chỉ sản phẩm tiếp cận thị trường địa phương chậm hơn so với các thành phố lớn, anh còn gặp nhiều khó khăn về tài chính để vận hành, xây dựng nhà xưởng bảo đảm các quy định.

Đến nay, anh Điện đã mở rộng sản xuất, thêm các sản phẩm khô gà mắc mật, sốt ướp nướng gia vị mắc mật... Ngoài kênh truyền thống, anh còn mở rộng bán hàng qua các nền tảng TikTok, Shopee - hiện chiếm khoảng 40% doanh số.

Anh Điện còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 người dân địa phương, dịp cao điểm cuối năm có thể lên 6 người. Tuy nhiên, hiện anh vẫn chưa dám nâng quy mô từ hộ kinh doanh lên công ty bởi "sợ đi nhanh thì khó kiểm soát". Đó là bài học mà anh rút ra từ năm 2022.

Lúc ấy, sau khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp ở TP HCM, đơn hàng "bùng nổ" nên anh Điện không kiểm soát được chất lượng sản phẩm một cách ổn định. Các mẻ hàng không đồng đều, lúc ngon lúc dở, nhiều khách hàng sử dụng một lần rồi không mua lại.

"Tôi phải mất 8 tháng để ổn định sản xuất, bỏ cả 2 tấn thịt heo nguyên liệu trị giá hơn 300 triệu đồng, nợ gần 200 triệu đồng tiền bao bì và các đơn hàng bị trả về. Từ đó, tôi rút ra bài học: Khởi nghiệp với nguyên liệu bản địa cần phải có sự hiểu biết thấu đáo về nguồn gốc đặc sản, tránh đi quá nhanh so với khả năng, chỉ nên nhận những đơn hàng vừa sức với năng lực sản xuất và quản lý của mình" - anh chiêm nghiệm.

Rộn ràng khởi nghiệp ở vùng cao - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Sáng tham gia một cuộc thi khởi nghiệp với sản phẩm trà đặc sản Thái Nguyên

Làm giàu cùng cộng đồng

Chị Nguyễn Thị Sáng (Thái Nguyên) - người đồng sáng lập Dự án Trà cánh hạc Bạch Vân từ năm 2019 - từng là giáo viên nhưng đã nghỉ việc vào đầu năm 2025 để chuyên tâm khởi nghiệp.

Sống tại vùng nguyên liệu trà Thái Nguyên nổi tiếng nhưng dần mang nhiều điều tiếng, cạnh tranh kém hơn so với những vùng trà khác, chị Sáng cùng người dân địa phương quyết tâm gầy dựng lại vùng trà sạch.

Đến nay, Dự án Trà cánh hạc Bạch Vân đã sở hữu 20 ha trà hữu cơ vùng trung du và 50 ha trà shan tuyết cổ thụ. Trải qua những khó khăn ban đầu, hiện dự án đã có nhiều sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích. Trong đó, nổi bật là bộ sản phẩm "Trà cánh hạc Trúc Lâm Thanh Trà" phiên bản giới hạn, được bán với giá 20 triệu đồng.

Ngoài trà, chị Sáng và cộng sự còn kinh doanh du lịch cộng đồng. Theo chị, tuy dự án được người dân địa phương ủng hộ nhưng khi thực hiện, một số gia đình vì bận việc nương rẫy nên không tham gia. Chị phải tìm phương án thay thế để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Bên cạnh việc nâng cao tính chuyên nghiệp của người dân địa phương, để duy trì văn hóa truyền thống, chị phải nhờ một số người cao tuổi hướng dẫn lại cho người trẻ, tạo nên những sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo.

Trong khi đó, anh Lưu Lập Đức (người Tày, ở Lâm Đồng), Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến, đã nhận được nhiều giải thưởng về khởi nghiệp. Đức cho biết là người dân tộc thiểu số, anh nhận được nhiều sự ưu tiên, như được miễn học phí phổ thông, được cộng điểm khi thi đại học... Đến khi khởi nghiệp, anh cũng được hỗ trợ về đào tạo, vốn vay... nên đã từng bước làm giàu và giúp người dân xung quanh vươn lên.

Anh Đức chọn khởi nghiệp với rau củ Lâm Đồng - những mặt hàng mà người dân địa phương trồng nhiều và là hàng thiết yếu, nhu cầu lớn. Ban đầu, anh chỉ bán buôn, vừa tiêu thụ nông sản cho người dân vừa tạo sinh kế cho mình. Sau đó, anh phát triển thành doanh nghiệp để cung ứng rau củ cho các đối tác lớn hơn như nhà hàng, siêu thị.

Không chỉ tuyển dụng nhiều lao động người Tày, Nùng, Chăm... ở địa phương, anh Đức còn dìu dắt nhiều người bước vào con đường khởi nghiệp qua các mô hình HTX, tổ hợp tác; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đầu ra, tư vấn quản lý cơ sở và tiếp cận vốn vay ưu đãi... 

Chính quyền địa phương cần tiếp sức

Theo anh Lưu Lập Đức, dư địa phát triển kinh tế và khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa còn nhiều, nhất là mảng dược liệu, du lịch trải nghiệm kết hợp với văn hóa và nông sản địa phương. Những dự án khởi nghiệp này cần được chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn để khai phá hiệu quả tiềm năng đặc sản và bảo tồn các giá trị truyền thống.


Tin liên quan

Khởi nghiệp xanh cần quan tâm giấy tờ, pháp lý

Khởi nghiệp xanh cần quan tâm giấy tờ, pháp lý

(NLĐO) – Đó là nhắn nhủ của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan dành cho các thí sinh tại cuộc thi Khởi nghiệp Xanh 2025

Khởi nghiệp từ sản vật địa phương

Nhiều người dân ĐBSCL đã mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản vật địa phương vươn ra thị trường trong nước và quốc tế

Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam được xem là "miền đất hứa" với các nhà khởi nghiệp trẻ, song không phải ai cũng dễ dàng thành công

dự án khởi nghiệp dân tộc thiểu số khởi nghiệp hộ kinh doanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo