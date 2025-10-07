HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khói ngùn ngụt bốc ra từ kho hàng chứa đồ nhựa ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Cảnh sát chữa cháy nhanh chóng được điều động đến hiện trường dập lửa.


CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 7-10, Công an phường Tân Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng.

- Ảnh 1.

Khói ngùn ngụt bốc ra từ kho hàng.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình bất ngờ thấy cột khói bốc cao dữ dội từ căn nhà ở hẻm 491. 

Lúc này, nhiều người cũng ôm tài sản tháo chạy, một số người cố gắng dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 200 m đường Trường Chinh bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Bước đầu xác định nơi xảy ra cháy là kho hàng chứa đồ nhựa. Thời điểm cháy, bên trong kho không có người.

TP HCM: Xảy ra sự cố tại một công trình ở phường Long Bình, 1 người tử vong

TP HCM: Xảy ra sự cố tại một công trình ở phường Long Bình, 1 người tử vong

(NLĐO) - Trong lúc nhóm công nhân đang sửa chữa cần cẩu bị hư hỏng thì một bộ phận rơi xuống trúng 2 người.

Hiện trường vụ cháy ô tô 7 chỗ ở Khu Công nghệ cao TP HCM

(NLĐO) - Ô tô 7 chỗ đang chạy trên đường thì bất ngờ phát hỏa ở phần đầu.

Cháy dữ dội căn nhà ở TP HCM

(NLĐO) - Căn nhà nằm ở khu đất rộng của xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM bất ngờ phát hỏa lúc cận trưa.

cháy nhà phòng cháy chữa cháy nguyên nhân vụ cháy hiện trường vụ cháy cháy kho cháy TP HCM
