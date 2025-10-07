Khói ngùn ngụt bốc ra từ kho hàng chứa đồ nhựa ở TP HCM





CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 7-10, Công an phường Tân Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy kho hàng.

Khói ngùn ngụt bốc ra từ kho hàng.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình bất ngờ thấy cột khói bốc cao dữ dội từ căn nhà ở hẻm 491.

Lúc này, nhiều người cũng ôm tài sản tháo chạy, một số người cố gắng dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 200 m đường Trường Chinh bị phong tỏa để phục vụ chữa cháy.

Bước đầu xác định nơi xảy ra cháy là kho hàng chứa đồ nhựa. Thời điểm cháy, bên trong kho không có người.