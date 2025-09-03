Công an phường Long Bình đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra vụ rơi bộ phận cần cẩu khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Theo nhân chứng, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-9, một nhóm công nhân đến sửa cần cẩu (bị hỏng, trước đó dùng thi công công trình) ở gần đường Long Sơn, phường Long Bình - cách nút giao Tân Vạn khoảng 500 m.

Trong lúc nhóm công nhân đang tháo cần cẩu để mang đi sửa thì bất ngờ, một bộ phận rơi xuống trúng 2 người.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.

Công an phường Long Bình đã phối hợp với lực lượng y tế đến phong toả hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.