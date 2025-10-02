Xưởng gỗ ở Lâm Đồng cháy lớn suốt nhiều giờ

Ngày 2-10, theo thông tin từ lãnh đạo xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng), cơ quan chức năng xã phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn.



Vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-10, xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát chuyên thu mua, chế biến gỗ tại thôn Trung Tâm bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Lâm Đồng đã điều 2 xe chuyên dụng từ khu vực Đức Trọng cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường. Do xưởng chứa nhiều gỗ nên đám cháy lan nhanh, tạo thành ngọn lửa lớn với cột khói bốc cao gây nhiều khó khăn trong công tác cứu hoả.

Theo chính quyền địa phương, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản của xưởng gỗ, ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.