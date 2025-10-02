HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xưởng gỗ ở Lâm Đồng cháy lớn suốt nhiều giờ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Xưởng gỗ ở xã Đam Rông 1 (tỉnh Lâm Đồng) bốc cháy ngùn ngụt trong đêm, gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng.

Ngày 2-10, theo thông tin từ lãnh đạo xã Đam Rông 1 (Lâm Đồng), cơ quan chức năng xã phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Vụ hỏa hoạn tại xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-10, xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát chuyên thu mua, chế biến gỗ tại thôn Trung Tâm bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Lâm Đồng đã điều 2 xe chuyên dụng từ khu vực Đức Trọng cùng 30 chiến sĩ đến hiện trường. Do xưởng chứa nhiều gỗ nên đám cháy lan nhanh, tạo thành ngọn lửa lớn với cột khói bốc cao gây nhiều khó khăn trong công tác cứu hoả. 

Theo chính quyền địa phương, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản của xưởng gỗ, ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Thi đua yêu nước đi vào thiết thực, ngăn ngừa bệnh thành tích

(NLĐO) - Trong công tác thi đua, khen thưởng, tỉnh Lâm Đồng cần quan tâm sự đa dạng, phong phú gắn với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán từng vùng.

6 ngày sinh tồn trong rừng sâu của cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Sau khi sức khoẻ dần hội phục, cụ ông R Ông Ha Hoanh kể lại quá trình 6 ngày mình đi lạc trong rừng sâu ở xã Nam Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: Gần 100 người đi tìm cụ ông mất tích trong rừng sâu

(NLĐO) - Cụ ông 78 tuổi đi hái nấm trong rừng phòng hộ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) nhưng đến nay đã 4 ngày vẫn chưa trở về.

