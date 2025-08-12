Khơi thông cửa ngõ

Chiều muộn 9-8, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn qua TP HCM, từ Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc đến ngã ba Nguyễn Xiển), dòng xe container, xe tải nặng, xe máy, ô tô chen nhau di chuyển.

Triển khai ngay giải pháp trước mắt

Một đoạn đường chỉ dài hơn 1,5 km nhưng nhiều tài xế phải mất gần 30 phút để thoát khỏi cảnh kẹt xe.

Theo người dân và tài xế, nguyên nhân xuất phát từ việc đóng một phần tuyến đường ĐT 743 - trục huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông TP HCM với tỉnh Bình Dương cũ. Việc phân luồng khiến lượng xe dồn về Quốc lộ 1, kéo theo cảnh ùn tắc triền miên ở nhiều thời điểm trong ngày.

Xe lớn chiếm hết mặt đường. Xe con chen vào làn xe máy. Xe máy bị dồn ép, nhiều lúc phải leo lên vỉa hè để lưu thông. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng máy nổ rền vang, tiếng tài xế cự cãi, tiếng thở dài của những người mắc kẹt giữa đám đông phương tiện không lối thoát. "Thật sự muốn điên luôn!" - một tài xế gắt lên khi xe mình bị xe tải ép sát vào dải phân cách. Không ít người tranh thủ tắt máy xe, rời khỏi cabin, đứng xuống lòng đường, mồ hôi chảy ròng dưới cái nắng oi bức.

Anh Nguyễn Văn Tư (quê tỉnh Lâm Đồng), tài xế chuyên chở rau từ Đà Lạt về TP HCM, ngán ngẩm: "Ba tuần nay, từ lúc đóng đường ĐT 743, đoạn này ngày nào cũng kẹt, để di chuyển một quãng chỉ 1,5 km nhưng mất gần 30 phút. Giữa tháng 7 tôi từng bị kẹt ở đây cả giờ, xe container chôn chân, xe máy không còn lối mà luồn lách. Khổ lắm chú ơi!".

Anh Nguyễn Trường Sơn, chủ một doanh nghiệp vận tải ở TP HCM, cho rằng tình trạng kẹt xe đoạn vào cảng Bình Dương không chỉ khiến chi phí logistics bị đội lên rất nhiều mà còn ảnh hưởng đến tiến độ đơn hàng. "Nhiều lần đối tác đòi cắt hợp đồng với doanh nghiệp vì chậm trễ giao hàng"- ông Sơn lo lắng. Ông Sơn mong cơ quan chức năng có giải pháp để giải quyết tình trạng này.

Để giải quyết bài toán kẹt xe trước mắt, Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo UBND TP HCM và thống nhất với các đơn vị liên quan phương án giảm tải là chỉ rào chắn một nửa mặt đường bên hông cầu vượt thép đoạn qua nút giao Tân Vạn - nơi đang thi công đường Vành đai 3 TP HCM; phần còn lại dành cho xe tải, xe container chạy từ cầu Đồng Nai về ĐT 743. Ngoài ra, chủ đầu tư sớm hoàn thiện đường song hành Vành đai 3 TP HCM ở khu vực này trước ngày 15-8 để tạo điều kiện lưu thông, đồng thời lắp đầy đủ hệ thống biển báo và tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Dòng xe container, ô tô nối nhau ken đặc trên Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Nguyễn Xiển chiều 9-8. Ảnh: NGỌC QUÝ

Đẩy nhanh dự án trọng điểm

Mới đây, tại buổi khảo sát một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở khu vực Bình Dương (cũ), Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường sau khi nghe báo cáo về tình trạng kẹt xe trên Quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai và Quốc lộ 51 (Đồng Nai) đã yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông Bình Dương tiếp tục theo dõi, phối hợp với Công an TP HCM khảo sát, đánh giá lại để chọn phương án tối ưu giải quyết tình trạng kẹt xe ở khu vực này trong quá trình thi công nút giao Tân Vạn. Ông Bùi Xuân Cường cũng đề nghị đơn vị này phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời đến người dân việc phân luồng, hướng dẫn giao thông qua khu vực nút giao Tân Vạn trong thời gian thi công.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ những hạng mục, tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục, kiểm soát sát sao tiến độ từng phần việc nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 31-12-2025.

Nhấn mạnh giải pháp tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông trong thời gian tới, ông Bùi Xuân Cường cho rằng sau khi sáp nhập, 2 tuyến metro kết nối với trung tâm thành phố rất quan trọng. Chính vì vậy, phải triển khai nhanh 2 dự án này. Tuy nhiên, hiện nay cần ưu tiên cho tuyến metro số 1 để kết nối từ trung tâm TP HCM với khu vực thành phố mới Bình Dương. Do đó, các sở, ngành phối hợp với Tập đoàn Becamex rà soát điều chỉnh đồng bộ theo quy hoạch chung, có những đề xuất cụ thể, chi tiết để từng bước thực hiện dự án.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, ông Bùi Xuân Cường cho biết hiện chủ đầu tư Becamex vẫn còn hợp đồng BOT cũ, đến năm 2037 mới hết hạn. Tuy nhiên, với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) mới, kể cả Nghị quyết 98 của TP HCM cũng đã cho phép BOT khai thác trên tuyến đường cũ, do đó chủ đầu tư cần thống nhất việc điều chỉnh lại dự án đầu tư.

Theo TS Nguyễn Thanh Trọng, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, các tuyến Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và những dự án như đường Vành đai 3 TP HCM, Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP HCM - Mộc Bài... khi được hoàn thiện sẽ tạo hành lang vận chuyển quan trọng kết nối các khu công nghiệp với cảng biển và cửa khẩu.

TP HCM cũng cần nâng cấp hệ thống cảng thủy, phát triển ICD (cảng cạn), kho ngoại quan và hạ tầng logistics hỗ trợ. Đặc biệt, thành phố nên nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt công nghiệp từ khu vực Củ Chi - Bàu Bàng qua Đồng Nai, Châu Đức đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải để tối ưu hóa kết nối hàng hóa, đồng thời phát huy vai trò tuyến đường sắt quốc gia đi qua địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Kiến trúc sư trưởng Tập đoàn Becamex, việc hình thành hành lang kinh tế cho cả vùng Đông Nam Bộ gắn với trục giao thông trọng điểm như cao tốc, đường vành đai, đường sắt đô thị, cảng và sân bay quốc tế sẽ giúp thúc đẩy luồng lưu chuyển tri thức - hàng hóa - con người. Không gian vùng cần tổ chức lại theo mô hình đa trung tâm: Thành phố khoa học, đô thị cảng, đô thị sân bay, khu phi thuế quan, trung tâm tài chính - dịch vụ cấp vùng.



