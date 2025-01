Lời giải cho bài toán chống ùn tắc giao thông ở TP HCM

Tăng tốc cải thiện hạ tầng

Sáng 10-1, Ban An toàn Giao thông TP HCM đã tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết thành phố quan tâm đầu tư, chỉ đạo thực hiện nhiều công trình, dự án giao thông trọng điểm như metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), hầm chui Trần Quốc Hoàn, hầm chui Nguyễn Văn Linh, cầu Phước Long... Theo ông Bùi Xuân Cường, các giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn đã giúp xóa được 1 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, 7/9 điểm đen tai nạn giao thông... "Xây dựng và triển khai mạnh các giải pháp giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông; đầu tư phát triển giao thông liên vùng, khai thác hiệu quả giao thông đường thủy, phát triển đường sắt đô thị, các đường vành đai là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường khẳng định.