Ngày 5-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, ngụ xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 13-11-2024 đến ngày 28-6-2025, Nhân là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Tây Nguyên.

Trong thời gian này, Nhân được phân công làm nhân viên giao hàng tại điểm kinh doanh Cư Êbur (phường Buôn Ma Thuột).

Nhiệm vụ của Nhân là thay mặt công ty thực hiện giao hàng, thu hộ tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao lại cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nhân đã chiếm đoạt hơn 67 triệu đồng từ 28 đơn hàng giao cho khách.