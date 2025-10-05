HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 1 nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Cao Nguyên

(NLĐO) - Lợi dụng nhiệm vụ được giao, 1 nhân viên giao hàng đã tham ô tài sản từ 28 đơn hàng của công ty

Ngày 5-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, ngụ xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Nhân viên giao hàng tham ô tài sản công ty bị khởi tố tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an phường Buôn Ma Thuột tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Nhân

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 13-11-2024 đến ngày 28-6-2025, Nhân là nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Tây Nguyên.

Trong thời gian này, Nhân được phân công làm nhân viên giao hàng tại điểm kinh doanh Cư Êbur (phường Buôn Ma Thuột).

Nhiệm vụ của Nhân là thay mặt công ty thực hiện giao hàng, thu hộ tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao lại cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nhân đã chiếm đoạt hơn 67 triệu đồng từ 28 đơn hàng giao cho khách.

Tin liên quan

Cựu Chủ tịch UBND xã cùng kế toán "phù phép" tham ô tài sản

Cựu Chủ tịch UBND xã cùng kế toán "phù phép" tham ô tài sản

(NLĐO) - Một cựu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo kế toán lập khống hồ sơ thanh toán 4 tuyến đường giao thông để chiếm đoạt ngân sách nhà nước.

Nhân viên bảo hiểm tham ô tiền tỉ của công ty

(NLĐO) – Một nhân viên bảo hiểm tại Đà Nẵng bị xác định đã tham ô hơn 1,76 tỉ đồng của công ty để tiêu xài cá nhân.

CLIP: Bị tuyên 7 năm tù với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, cựu hiệu trưởng nói gì khi tại ngoại?

(NLĐO) – Ông Trần Văn Tâm, cựu hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau, đã có những chia sẻ sau khi được cho tại ngoại với cáo buộc tham ô hơn 10,7 triệu đồng

tỉnh Đắk Lắk lợi dụng chức vụ nhân viên giao hàng Tham ô tài sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo