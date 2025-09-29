HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố 10 bị can trục lợi bảo hiểm

Trần Thường

(NLĐO) - Từ tháng 6-2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng ở TP Đà Nẵng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt hơn 546 triệu đồng.

 Ngày 29-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng có hành vi trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ) - nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Khởi tố 10 bị can trục lợi bảo hiểm ở Đà Nẵng: Chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

10 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước).

9 bị can còn lại từ 33 đến 50 tuổi, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan, Nguyễn Thanh Hoàng.

Quá trình điều tra xác định khi làm thư ký cho cộng tác viên bảo hiểm Prudential, Nguyễn Thị Hạnh đã phát hiện nhiều sơ hở trong khâu xét duyệt tự động chi trả quyền lợi bảo hiểm dưới 6 triệu đồng.

Lợi dụng điều này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả hồ sơ y tế, giấy tờ viện phí để gửi yêu cầu chi trả bảo hiểm. Từ tháng 6-2021 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện 213 bộ hồ sơ giả, chiếm đoạt của Công ty Prudential tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Nam thanh niên mất tích lúc đi làm và một người đàn ông mất tích trong lúc đi tìm tổ ong ở Đà Nẵng vừa được tìm thấy, cả 2 đều đã không qua khỏi.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tại Đà Nẵng

(NLĐO) – Hơn 1.700 Công đoàn cơ sở tại Đà Nẵng được tập huấn các công tác tổ chức đại hội, hướng đến Đại hội Công đoàn thành phố lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.

CLIP: Vượt sóng dữ đưa 2 người gặp nạn ở Đà Nẵng đi cấp cứu

(NLĐO) – Hai người dân sinh sống trên đảo Cù Lao Chàm bị bệnh nặng, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều xuồng đưa vào bờ cấp cứu.

