Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Nam thanh niên mất tích lúc đi làm và một người đàn ông mất tích trong lúc đi tìm tổ ong ở Đà Nẵng vừa được tìm thấy, cả 2 đều đã không qua khỏi.

Chiều 29-9, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin lực lượng chức năng và người dân đã tìm được thi thể anh Lường Văn Khánh (SN 1998; trú thôn 3, xã Khâm Đức).

Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Thi thể anh Khánh được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 27-9, trên đuờng đi làm về, anh Khánh bơi qua sông Nước Mỹ, đoạn giáp ranh giữa thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) và thôn 6 (xã Phước Hiệp) nhưng không may bị nước cuốn trôi.

2 ngày qua, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức tìm kiếm hàng chục cây số dọc sông nhưng vô vọng. Đến ngày 29-9, khi thủy điện giảm xả nước cùng với lượng mưa giảm, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm gần khu vực anh Khánh mất tích và phát hiện thi thể nam thanh niên này cách nơi gặp nạn khoảng 20-30 m.

Cũng trong ngày 29-9, người dân và lực lượng chức năng xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) đã tìm được thi thể ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú thôn 6, xã Tiên Cảnh cũ, nay là xã Thạnh Bình).

Trước đó, khoảng 6 giờ sáng 25-9, ông Thoại cùng ông Phạm Hóa đi vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong.  2 người đi thep 2 hướng và hẹn gặp nhau ở một nơi.

Sau khi tìm kiếm không được, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ông Hóa quay về báo cho gia đình và nhờ bà con tổ chức tìm kiếm. Đến đầu giời chiều 29-9, sau gần 5 ngày mất tích, thi thể ông Thoại đã được tìm thấy ở trên núi.

Tin liên quan

Thi thể người đàn ông 68 tuổi dưới suối ở Sơn Trà Đà Nẵng

Thi thể người đàn ông 68 tuổi dưới suối ở Sơn Trà Đà Nẵng

(NLĐO) - Thi thể người đàn ông 68 tuổi cùng xe máy, mắc kẹt dưới suối ở bán đảo Sơn Trà

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

(NLĐO) – Tại TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp mất tích trong lúc bơi qua sông, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Trong lúc đi tìm tổ ong, một người đàn ông 62 tuổi ở TP Đà Nẵng bị mất tích, xã huy động cả trăm người đội mưa bão tìm kiếm.

lực lượng chức năng nam thanh niên phát hiện thi thể tìm thấy thi thể người mất tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo