Khởi tố 2 anh em vào quán nhậu truy sát khiến 4 người thương vong

Ngày 23-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Phan Văn Thuận (SN 1995, tên thường gọi Tru Trọc); Phan Văn Hòa (SN 2001, em trai Thuận, tên thường gọi Trúc Hòa; cùng trú tại xã Ia Hrung) và Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú phường Hội Phú) để điều tra về hành vi giết người.

Hai anh em xông vào quán nhậu truy sát khiến 4 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ sáng 17-12, Phan Văn Hoà cùng Trần Kỳ Anh ngồi nhậu tại một quán trên đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Trong lúc đi vệ sinh, giữa Hòa và nhóm nhân viên của quán nhậu xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong khi cãi cọ, Hòa đã đánh vào mặt nhân viên quản lý quán nhậu là anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku). Anh H. cùng bạn bè có mặt tại quán cũng đã xông vào đánh lại Hoà.

Sau đó, Hoà và Kỳ Anh lấy xe máy về nhà, nói với Thuận về việc bị đánh. Kỳ Anh chở anh em Thuận - Hoà mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu. Tới nơi, Thuận - Hoà đã xông vào truy sát nhiều người.

Hai anh em Hoà (trái) và Thuận (phải) tại cơ quan công an

Vụ việc khiến anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú) tử vong; anh N.H.T.H cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú tại phường Pleiku) và T.T.L. (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) bị thương.



Sau khi gây án, trưa 17-12, Kỳ Anh và anh em Thuận - Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan điều tra xác định Kỳ Anh dù không trực tiếp dùng hung khí tấn công các nạn nhân, song có vai trò đồng phạm giúp sức để các đối tượng gây án.