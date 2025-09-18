HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố 2 giám đốc công ty

Đức Ngọc

(NLĐO) - Hai giám đốc công ty và 32 người làm việc tại nhiều doanh nghiệp bị khởi tố về tội làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngày 18-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và vi phạm quy định về đấu thầu.

Khởi tố 2 giám đốc công ty- Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, qua công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trong thời gian qua, nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực hoạt động xây dựng nên đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình, lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng.

Sau quá trình điều tra và thu thập các chứng cứ, cơ quan Công an xác định Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty cổ phần xây dựng Việt An là hai công ty có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn. 

Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến giai đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với hai Công ty trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn theo yêu cầu của nhà thầu. Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Khởi tố 2 giám đốc công ty- Ảnh 2.

Các bị can chủ yếu làm ở các công ty xây dựng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, vật liệu không đạt tiêu chuẩn đưa vào thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng an toàn công trình và vi phạm hoạt động đấu thầu, thi công. 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và mức độ thiệt hại.

Khởi tố 2 giám đốc công ty- Ảnh 3.

Nhóm bị can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14-9-2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 người, trong đó, khởi tố N.V.T. (SN 1971), Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Việt An và N.V.D. (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 cùng 5 người khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Khởi tố 27 người thuộc các Công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm quy định đấu thầu.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

giám đốc công ty Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can khởi tố vụ án Cảnh sát điều tra vi phạm quy định Công ty cổ phần
