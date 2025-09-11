Chiều 11-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia (TP HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đỗ Thanh Tâm, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án Hoàng Gia, sau này là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn dự án Hoàng Gia, Đỗ Thanh Tâm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa người dân gửi tiền vào công ty.

Ông Tâm đã lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố để tiếp cận người cho vay vốn. Từ các văn phòng đại diện, ông này đã tổ chức các buổi hội thảo, "đại hội tôn vinh", mời gọi huy động vốn của người dân tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong các buổi hội thảo, "đại hội tôn vinh" cũng như các tài liệu, video trên các phương tiện thông tin truyền thông, Công ty Hoàng Gia đã đưa ra nhiều gói vay tiền với mức lợi nhuận từ 83% đến 96% trong thời gian từ 13 đến 15 tháng cùng nhiều khoản tiền thưởng khác để "lùa gà", đánh vào lòng tham của nhiều người.

Đồng thời, Tâm còn vẽ ra các dự án, hệ thống siêu thị do công ty đang đầu tư có lãi cũng như giới thiệu nhiều giải thưởng danh giá mà Tâm và Công ty Hoàng Gia đã đạt được. Từ đó, nhiều người tin tưởng, gửi tiền vào công ty của đối tượng này.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để giao dịch phục vụ hoạt động huy động vốn cũng như đầu tư kinh doanh với tổng số tiền phát sinh khoảng 2.800 tỉ đồng.

Ông Tâm đã chiếm đoạt của người dân gần 800 tỉ đồng và đẩy nhiều người vào hoàn cảnh trắng tay. Tính đến nay, đã có 728 bị hại ở nhiều địa phương trên cả nước gửi đơn tố cáo Đỗ Thanh Tâm cùng công ty Hoàng Gia đến Công an tỉnh Đắk Lắk.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý Đỗ Thanh Tâm cùng đồng phạm.