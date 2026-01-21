HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp

Như Quỳnh

(NLĐO) - Liên quan đến việc mua bán gần 38 tỉ đồng hóa đơn giá trị gia tăng, 2 giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố.

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân (SN 1971, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Phượng Vân, và Nguyễn Hữu Dương (SN 1989, thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Hải Dương Đăng, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

- Ảnh 1.

Bị can Đại Văn Vân, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Vân, làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Phượng Vân có trụ sở ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2023 và tại Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3-2023 đến nay. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu các loại gỗ từ châu Âu hoặc mua gỗ từ một số doanh nghiệp trong nước, sau đó bán cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc.

Tuy nhiên, theo công an, công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua trong quá trình tiêu thụ hàng hóa.

Công ty TNHH Hải Dương Đăng (thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ) cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã mua các mặt hàng như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng nên Nguyễn Hữu Dương nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Công an xác định trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, ông Dương mua của ông Vân 120 hóa đơn giá trị gia tăng với với tổng số tiền thanh toán gần 38 tỉ đồng (thể hiện trên hóa đơn). Toàn bộ số hóa đơn này đều ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng thực tế việc mua bán hàng hóa giữa hai công ty không phát sinh, không có thật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ở An Giang

Bắt giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ở An Giang

(NLĐO) - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng

Bắt giám đốc công ty của dự án "vẽ" trên ruộng muối

(NLĐO) – Ông Lê Anh Đức, giám đốc Công ty TNHH TMDV bất động sản Vincomreal, bị bắt để làm rõ hành vi trốn thuế tại dự án "khu dân cư Golden Central Park".

Bắt giám đốc doanh nghiệp tại Đà Nẵng lừa đảo gần 10 tỉ đồng

(NLĐO) – Võ Thành Tám, Giám đốc Công ty thép Tầm Cao tại Đà Nẵng, lừa đảo hơn 9,4 tỉ đồng.

khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo