Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân (SN 1971, ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Phượng Vân, và Nguyễn Hữu Dương (SN 1989, thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ, Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Hải Dương Đăng, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị can Đại Văn Vân, Giám đốc Công ty TNHH Phượng Vân, làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Phượng Vân có trụ sở ở xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ, đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 10-2019 đến tháng 3-2023 và tại Thuế cơ sở 9 tỉnh Phú Thọ từ tháng 3-2023 đến nay. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là nhập khẩu các loại gỗ từ châu Âu hoặc mua gỗ từ một số doanh nghiệp trong nước, sau đó bán cho các hộ dân làm nghề mộc trên địa bàn xã Yên Lạc.

Tuy nhiên, theo công an, công ty này không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho người mua trong quá trình tiêu thụ hàng hóa.

Công ty TNHH Hải Dương Đăng (thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ) cũng bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2021 đến nay, doanh nghiệp đã mua các mặt hàng như pallet gỗ, ke góc gỗ, nan gỗ pallet, dưỡng gỗ của nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do các hộ kinh doanh cá thể không xuất hóa đơn khi bán hàng nên Nguyễn Hữu Dương nảy sinh nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Công an xác định trong thời gian từ tháng 1-2021 đến tháng 1-2024, ông Dương mua của ông Vân 120 hóa đơn giá trị gia tăng với với tổng số tiền thanh toán gần 38 tỉ đồng (thể hiện trên hóa đơn). Toàn bộ số hóa đơn này đều ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng thực tế việc mua bán hàng hóa giữa hai công ty không phát sinh, không có thật.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng.