Khởi tố giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm trôi nổi cho trường học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm trôi nổi cho trường học

Q.Nhật

(NLĐO) - Giám đốc doanh nghiệp này chuyên mua thực phẩm trôi nổi, làm hoá đơn giả, xuất hoá đơn không hợp pháp để cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu.

Ngày 20-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Tú Oanh (SN 1981; trú tại phường Mỹ Thượng) để điều tra làm rõ về tội "Trốn thuế".

- Ảnh 1.

Bị can Hà Thị Tú Oanh. Ảnh do công an cung cấp.

Hà Thị Tú Oanh là Giám đốc Công ty TNHH MTV thực phẩm Khả Nhi, địa chỉ trụ sở ở phường Mỹ Thượng. Đây là doanh nghiệp buôn bán thực phẩm với doanh số lớn, khách hàng là các trường học, trung tâm đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh… trên địa bàn TP Huế.

Để giảm chi phí và giảm số tiền thuế phải đóng, từ năm 2022 đến năm 2025, Oanh đã trực tiếp thực hiện việc mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, làm hóa đơn giả, xuất hóa đơn không hợp pháp để cung cấp cho khách hàng nhằm giấu doanh thu, giảm số thuế phải đóng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Hành vi của bị can Oanh ngoài việc gây thất thu thuế còn có nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Tin liên quan

Khởi tố Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô ngàn tỉ đồng

Khởi tố Tổng giám đốc 1 công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Các đối tượng trong đường dây đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại với doanh thu gần 1.800 tỉ đồng.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong lĩnh án 20 năm tù

(NLĐO)- Cùng nhân viên nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong lĩnh án 20 năm tù.

Tuyên án 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng

(NLĐO)- Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 14-1, TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

khởi tố bị can khởi tố lựa chọn thực phẩm thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo