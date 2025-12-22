HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khởi tố 2 phụ nữ vận chuyển 2,3 kg vàng trái phép qua sân bay Cam Ranh

K. Nam

(NLĐO) – Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can 2 phụ nữ vì vận chuyển trái phép 2,3 kg qua sân bay Cam Ranh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa khơi tố 2 bị can gồm: Lê Thị Thảo An (tên gọi khác Lee Mi Yong, 37 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam – Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng (65 tuổi, trú tỉnh Cà Mau).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 8-12, hai đối tượng trên nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay VJ839, hành trình từ Cảng hàng không quốc tế Incheon đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. 

Khi làm thủ tục để tiếp tục bay ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành lý ký gửi của bà Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng bị lực lượng chức năng kiểm tra.

- Ảnh 1.

Hai phụ nữ vận chuyển vàng trái phép với trọng lượng hơn 2,3 kg

Qua soi chiếu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phát hiện trong hành lý có 24 thỏi kim loại màu vàng cùng 32 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

- Ảnh 2.

Tang vật của vụ án

Làm việc với cơ quan công an, 2 bà Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng hóa nói trên cho một phụ nữ không rõ lai lịch, với tiền công hơn 33 triệu đồng.

Kết quả giám định xác định 24 thỏi kim loại đều là vàng, có hàm lượng trung bình khoảng 99%, tổng trọng lượng 2.325,03 gram, tương đương khoảng 620 chỉ vàng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

