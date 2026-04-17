Pháp luật

Khởi tố 3 đối tượng sử dụng vũ khí, truy đuổi nhau trên phố khiến 3 thanh niên thương vong

Tr.Đức

(NLĐO)- Vũ Văn Đ, Dương Quý A. và Mai Quý T. là 3 đối tượng đã trực tiếp đuổi đánh dẫn tới việc T.D.Đ.L. tử vong, 2 thanh niên khác bị thương

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Vũ Văn Đ. (SN 2010, trú tại thôn Hồng Phong, xã Đông Quan); Dương Quý A. (SN 2009, trú tại thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng) và Mai Quý T. (SN 2010, trú tại thôn Bảo Châu, xã Đông Hưng), về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 123 và Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 3 thanh niên sử dụng vũ khí Gây thương vong trên phố Hưng Yên - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 6-4, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc 2 nhóm nam thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi, điều khiển phương tiện xe mô tô, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Trong quá trình bị đuổi đánh, xe máy do T.D.Đ.L. (SN 2010, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Ninh) điều khiển đã lao lên vỉa hè đâm vào cột sắt chống cây, khiến L. tử vong tại chỗ; 2 thanh niên ngồi phía sau xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Khởi tố 3 thanh niên sử dụng vũ khí Gây thương vong trên phố Hưng Yên - Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu xác minh làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an nhanh chóng làm rõ, 3 đối tượng là Vũ Văn Đ., Dương Quý A. và Mai Quý T. đã trực tiếp đuổi đánh dẫn tới việc T.D.Đ.L. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Truy đuổi giữa đường, ném nón bảo hiểm tấn công đôi nam nữ ở TPHCM

Truy đuổi giữa đường, ném nón bảo hiểm tấn công đôi nam nữ ở TPHCM

(NLĐO) - Đôi nam nữ đi xe máy bị 4 người truy đuổi, ném nón bảo hiểm tấn công giữa đường ở TPHCM.

Đà Lạt: Học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trước cổng trường

(NLĐO) - Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhiều học sinh dùng hung khí truy đuổi nhau trên đường Nhà Chung, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng dùng ô tô truy đuổi, chặn đầu xe CSGT để quay clip tung lên mạng

(NLĐO) – Hai người đàn ông ở Gia Lai bị bắt sau khi lái ô tô truy đuổi, ép đầu xe tuần tra của lực lượng CSGT để quay clip tung lên mạng xã hội.

