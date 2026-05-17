Ngày 17-5, Công an phường Trị An phối hợp Viện KSND khu vực 3 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị can gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi) cùng trú tại TP Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 3 phê chuẩn.

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng “bom xăng” tấn công trong đêm.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, lực lượng công an phường đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét và nhanh chóng làm rõ các đối tượng gây án.

Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù.

Khoảng 23 giờ ngày 13-4, nhóm đối tượng châm lửa ném “bom xăng” vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 xe mô tô.

Tang vật liên quan vụ án

Trung tá Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an phường (bìa phải) đấu tranh với đối tượng Nguyễn Thành Đạt (bìa trái, cầm đầu vụ án)

Hiện vụ án đang được Công an phường Trị An tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.



