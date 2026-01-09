HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hỗn chiến "bom xăng" ở quận 8 cũ: Kẻ gây án lẩn trốn, nạn nhân biến mất bí ẩn

Trần Thái

(NLĐO) - Sau gần 4 năm lẩn trốn, một trong những kẻ còn lại của vụ hỗn chiến đã bị bắt, trong khi nạn nhân lại "bặt vô âm tín".

Ngày 9-1, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Huỳnh Thanh An (25 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".

Đêm kinh hoàng

Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa nhóm của Trần Hoàng Long, Phạm Hữu Huy với nhóm "Út Lượm" (chưa rõ lai lịch).

Tối ngày 10-502021, Long đã huy động hàng chục thanh niên, tập trung tại bãi đất trống ở phường Xóm Củi (nay là phường Phú Định, TPHCM), trang bị hung khí, tiến về phía cầu Chánh Hưng.

Hỗn chiến quận 8: Kẻ gây án lẩn trốn , nạn nhân biến mất bí ẩn - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Tại đây, nhóm này chạm trán nhóm "Út Lượm" (khoảng 15 người) cũng mang theo hung khí và một két vỏ chai bia Saigon chứa xăng (bom xăng).

Hai bên xông vào đánh nhau. Khi nhóm "Út Lượm" bỏ chạy vào hẻm 640 Hưng Phú, các đối tượng bên nhóm Long đã rượt đuổi quyết liệt. 

Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Văn Dinh (khi đó chưa đủ 16 tuổi) đã bị Lương Minh Hiếu dùng rựa chém nhiều nhát trúng đầu, tay và chân gây thương tích 72%.

Trong khi 15 đồng phạm đã bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội "Giết người" vào tháng 5-2024, thì Nguyễn Huỳnh Thanh An và Hoàng Đô Ái đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Ngày 10-3-2025, An bị Công an phường Xóm Củi bắt giữ và đã thừa nhận toàn bộ hành vi chở đồng phạm đi gây chiến.

Nạn nhân "biến mất"

Trong vụ án này, nạn nhân Nguyễn Văn Dinh đã rời khỏi địa phương và đi đâu không rõ.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, đăng báo tìm kiếm bị hại nhưng đến nay Dinh vẫn chưa đến làm việc.

Trong khi nạn nhân vẫn bặt vô âm tín, gia đình bị cáo An đã tìm đến bà Đàm Thị Th. (cô ruột, người nuôi Dinh từ nhỏ) để bồi thường 10 triệu đồng và bà Th. đã làm đơn bãi nại cho An.

Xem xét vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Thanh An 7 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Liên quan đến bị can Hoàng Đô Ái, do đối tượng đã bỏ trốn sau khi gây án, Cơ quan điều tra đã ban hành quyết định truy nã.

Riêng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng và các đối tượng chưa rõ lai lịch tham gia vụ hỗn chiến ngày 10-5-2021, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục truy xét, làm rõ và xử lý trong giai đoạn tiếp theo.


