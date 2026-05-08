Pháp luật

Khởi tố 6 bị can làm giả hàng ngàn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng

Vĩnh Gia

(NLĐO) – Làm giả hàng ngàn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, 6 đối tượng vừa bị Công an Hà Tĩnh khởi tố.

Chiều 8-5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can: Lê Đăng Liêu (SN 1985), Giám đốc Công ty CP Hathaco; Lê Văn Hùng (SN 1983), Trưởng Phòng thí nghiệm; Bùi Đình Dũng (SN 1988), thí nghiệm viên; Lê Mạnh Hùng (SN 1981), chỉ huy trưởng công trình; Nguyễn Văn An (SN 1994), tư vấn giám sát và Nguyễn Duy Mạnh (SN 1987), về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng - Ảnh 1.

6 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một số dự án, công trình xây dựng trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình.

Khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng - Ảnh 2.

Cơ quan công an lấy lời khai của Lê Đăng Liêu

Đây là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến kỹ thuật, chất lượng an toàn công trình, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư và công tác quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng.

Sau thời gian tập trung điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ các sai phạm liên quan hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng tại nhiều công trình, dự án trên địa bàn, trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 909, thuộc Công ty CP Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Khởi tố 6 bị can làm giả hàng nghìn kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng - Ảnh 3.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã cấu kết, thực hiện hành vi làm giả hàng ngàn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm.

