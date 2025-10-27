Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ quy mô lớn ở Quảng Trị

Các đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả bị khởi tố, bắt giữ - Ảnh: Q.V

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây chuyên làm, mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi, bắt giữ nhiều đối tượng và thu hàng loạt tang vật liên quan.

Theo điều tra, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, nhận làm các loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng tốt nghiệp, sổ đỏ... nhằm lừa bán cho khách hàng trên toàn quốc. Đường dây bị bóc gỡ hoạt động theo mô hình phân công khép kín, mỗi "mắt xích" chịu trách nhiệm một công đoạn từ nhận đơn, chỉnh sửa hình ảnh, in ấn đến phát hành và vận chuyển.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện sau nhiều tháng triển khai nghiệp vụ. Các đối tượng lập nhiều hội, nhóm kín trên mạng xã hội và liên hệ qua các nền tảng như Telegram, Messenger để tránh bị phát hiện.

Nhóm đối tượng sử dụng công nghệ in màu hiện đại, máy ép nhựa, phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo sản phẩm giống thật nhất có thể.

Một nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng là chị H.T.H., trú xã Phong Nha, do bận nuôi con nhỏ nên không có thời gian đi học, dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe. Chị đã lên mạng xã hội tìm và nhờ một người cùng xã là Nguyễn Văn Tý đặt làm giấy phép lái xe mô tô hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa với tổng giá 3,5 triệu đồng. Khi nhận bằng và cố gắng tích hợp vào VNeID, chị phát hiện các văn bằng, chứng chỉ bị từ chối vì là giả nên đã báo công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tý khai nhận đã tìm mẫu bằng trên mạng rồi gửi cho các đối tượng làm giả. Thủ đoạn của nhóm là chia nhỏ công việc: nhóm nhận đơn (thu thập thông tin, ảnh chân dung, ảnh căn cước), nhóm xử lý hình ảnh (chỉnh sửa thông tin, gửi lại khách hàng kiểm tra), nhóm in (in, ép nhựa, đóng gói) và nhóm giao hàng qua các ứng dụng chuyển phát.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng được xác định là mắt xích quan trọng trong khâu sản xuất là Phạm Văn Công và Nguyễn Văn Tình khai nhận hoạt động theo phân công nói trên.

Trong thời gian ngắn, đường dây đã làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp các cấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… và rao bán cho hàng loạt khách hàng trên khắp cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 người gồm: Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (cùng trú Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú Hà Nội).

Khám xét chỗ ở các đối tượng, công an thu giữ 11 điện thoại, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, máy in thẻ, máy in phôi, nhiều ổ cứng chứa dữ liệu, hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán, nhiều bộ hồ sơ giả in sẵn và hàng trăm nghìn file phục vụ việc làm giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ.