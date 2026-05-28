Pháp luật

Khởi tố, bắt giam người đàn ông thu mua heo dịch về giết mổ bán ra thị trường

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Thu mua heo bị nhiễm dịch bệnh về giết mổ để bán ra thị trường, Nguyễn Hữu Cường vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam

Tối 28-5, tin từ Viện KSND khu vực 1 – tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường (SN 1968, ngụ thôn 7, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Khởi tố, bắt giam người đàn ông thu mua heo dịch về giết mổ bán ra thị trường - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Hữu Cường (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 6-5 đến 10-5-2026, dù biết trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại một số xã, Nguyễn Hữu Cường vẫn thu mua heo nhiễm bệnh để giết mổ và bán ra thị trường nhằm thu lợi.

Cụ thể, Cường đã mua 6 con heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 1 con của anh Đặng Văn Thắng tại xã Đồng Tiến - địa phương đã công bố dịch; 5 con còn lại mua từ một người không quen biết.

Khởi tố, bắt giam người đàn ông thu mua heo dịch về giết mổ bán ra thị trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang, khám xét tại nhà Nguyễn Hữu Cường

Sau khi đưa về nhà giết mổ, Cường bán thịt, xương và nội tạng heo cho các tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn các xã Thạch Hà, Việt Xuyên, Can Lộc... Tổng khối lượng sản phẩm heo đã giết mổ tiêu thụ ra thị trường khoảng 400 kg, trị giá hơn 40,5 triệu đồng.

Hiện, vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

(NLĐO)- Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án cán bộ kiểm dịch thú y "vòi tiền" tiếp tay tiêu thụ 3.600 con heo bệnh.

Chặn heo bệnh tuồn ra thị trường

Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý nhằm bịt lỗ hổng quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng cán bộ thú y "tiếp tay" đưa heo bệnh ra thị trường

Heo bệnh vào trường học, đề nghị tiến hành tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm

(NLĐO) - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị tiến hành tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm

