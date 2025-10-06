HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

tin, ảnh: Duy Thành-Quỳnh Trâm-Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lê Sỹ Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “giết người, cướp tài sản” xảy ra ở xã Đak Nhau

Tại cuộc họp báo chiều 6-10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, công an bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (SN 1992, quê Thanh Hoá) vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-10.

Khởi tố Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Bị can Lê Sỹ Tùng

Đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Tùng về hành vi “giết người, cướp tài sản”.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bắn chết 3 người. Đồng thời, dùng cưa cắt két sắt, thu giữ tang vật là 52 triệu đồng và súng liên quan.

Theo camera nhà nạn nhân ghi lại, hơn 18 giờ ngày 2-10, 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng H..

ít phút sau đó, nam thanh niên này cầm trên tay một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Th. và cháu Th. nằm tử vong.

Clip Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-10, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai rà soát tại địa bàn phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Lê Sỹ Tùng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở Công an phường Phước Long làm việc.

Khởi tố Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Khởi tố Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vụ án

Ban đầu, Tùng chưa thừa nhận hành vi gây án. Qua đấu tranh dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay đối tượng Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp của. Cơ quan Công an thu giữ vật chứng của vụ án là 1 khẩu súng và hơn 50 triệu đồng do cướp được.

Khởi tố Lê Sỹ Tùng sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Cụ thể, khoảng sáng ngày 2-10, Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TP HCM, xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện Công viên Suối Tiên thuộc phường Linh Xuân. Tại đây, Tùng tiếp tục đón xe buýt số 8 đến Bến xe miền Đông và mua vé xe khách của hãng xe Thành Công đến địa bàn xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe. Sau đó,  thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đỗ Duy Th.

Sau khi gây án, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo và đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long ở đến khi bị công an mời làm việc.

