Chiều 13-9, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động về việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, Thuận đến nhà vợ chưa cưới là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi được em của chị H. mở cửa, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk truy bắt đối tượng

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy bắt. Trên đường bỏ trốn, Thuận đã cướp xe máy của một người phụ nữ đi đường. Đồng thời, Thuận thay quần áo và di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị lực lượng công an phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Thuận tại phường Ea Kao. Lúc đó, Thuận đang lẩn trốn trong rẫy, trên người có 2 con dao và 1 lọ thuốc ngủ.

Bước đầu, Thuận khai nhận chung sống với chị H. nhiều năm qua và có một người con chung 3 tuổi.

Thời gian qua, Thuận ăn chơi lêu lổng nên gia đình chị H. lánh mặt, không cho gặp mặt con, không cho ở trong nhà dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do đó, đối tượng đã ra tay sát hại gia đình chị H.