Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn chạy án

Ngày 4-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Tràng Quan, xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 1, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn tại Công an xã Đông Hưng

Trước đó, ngày 27-5, Công an xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh N.Q.T. (SN 1989, thường trú tại thôn Trần Phú, xã Đông Hưng) tố cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996, trú tại thôn Tràng Quan, xã Nam Tiên Hưng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh xác định, ngày 23-5, biết tin P.V.T. (SN 1997, thường trú tại thôn Long Bối, xã Đông Hưng) bị Công an xã Đông Hưng xác minh, điều tra về hành vi mua bán Pod Chill (ma túy núp bóng thuốc lá điện tử) nên Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ với anh N.Q.T. là bạn của P.V.T. để lo "chạy án".

Tin tưởng Nguyễn Anh Tuấn có khả năng "chạy án" cho bạn mình nên anh N.Q.T. đã chuyển khoản cho Nguyễn Anh Tuấn số tiền 15 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Anh Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh N.Q.T. chuyển thêm tiền để lo "chạy án". Nghi ngờ Nguyễn Anh Tuấn lừa đảo lấy tiền của mình, anh N.Q.T. đến Công an xã Đông Hưng trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đông Hưng đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng.

Tại Công an xã, Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.