Pháp luật

Nữ cựu kiểm sát viên nhận hối lộ để "chạy án" cho nhiều người

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhận tiền hối lộ để "chạy án" cho nhiều người, nữ cựu kiểm sát viên tại tỉnh Lào Cai Lê Thị Khánh Vân đã bị tuyên phạt 9 năm tù.

Chiều 27-10, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lê Thị Khánh Vân, cựu kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó Trưởng phòng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Lào Cai, 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Nữ cựu kiểm sát viên nhận hối lộ để "chạy án" cho nhiều người - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Q.D.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Vương Anh Thư (khi phạm tội là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) 14 năm tù về tội "Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hai bị cáo Cao Quang Hưng, cựu nhân viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 và Phạm Thị Thu, cựu kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó trưởng phòng Vụ 9 VKSND tối cao cùng lĩnh 3 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Văn Thái và một số người thân bị TAND thị xã Sa Pa (cũ), tỉnh Lào Cai xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ" và tuyên mức án phạt tù có thời hạn. Sau khi xét xử sơ thẩm, ông Thái và 9 bị cáo là người thân kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị được hưởng án treo. Một người kháng cáo đề nghị được miễn trách nhiệm hình sự.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, từ ngày 19-5 đến 14-7-2023, ông Thái đã liên hệ, chuyển khoản cho Vương Anh Thư 17 lần với tổng số hơn 3,8 tỉ đồng để nhờ liên hệ với người có thẩm quyền giúp. Lúc này, ông Thái chỉ còn nhờ xin cho 8 người được án treo, thay vì 10 người như ban đầu.

Sau đó, bị cáo Thư đã liên hệ với bị cáo Cao Quang Hưng và Phạm Thị Thu nhờ người có thẩm quyền giúp đỡ ông Thái. Từ ngày 19-5 đến 5-6-2023, bị cáo Thư đã chuyển khoản cho bị cáo Hưng 6 lần với tổng số 2,8 tỉ đồng và giữ lại hơn 1 tỉ đồng để hưởng lợi.

Ngày 15-6-2023, bị cáo Hưng trực tiếp đưa cho bị cáo Phạm Thị Thu 2,4 tỉ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi. Cùng ngày, bị cáo Thu trực tiếp đưa cho bị cáo Lê Thị Khánh Vân 2 tỉ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Vân đã báo cáo đề xuất cho các bị cáo là người thân của ông Thái được hưởng án treo, được miễn trách nhiệm hình sự như nguyện vọng của ông Thái.

Bị cáo Thư còn đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn với ông Thái về việc sẽ nhờ người có thẩm quyền xem xét giúp một số bị cáo khác là người thân của ông Thái được hưởng án treo khi đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội (cũ) giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lào Cai. Do tin tưởng lời hứa, ông Nguyễn Văn Thái đã chuyển khoản cho Thư 8 lần với tổng số 3 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Thư đã sử dụng cá nhân hết số tiền này, không thực hiện theo yêu cầu của ông Thái. Trước khi bị phát hiện, bị cáo Thư đã trả lại cho gia đình ông Thái 600 triệu đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan công tố xác định ông Thái có dấu hiệu tội "Đưa hối lộ" song người này đã tố cáo vụ việc trước khi cơ quan chức năng phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự.

đưa hối lộ chạy án kiểm sát viên nhận hối lộ
