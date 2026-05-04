Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Duy Hoài (SN 1993, thường trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11-2025, Võ Duy Hoài đã nhận làm thủ tục tách thửa cho bà L.T.L. (SN 1984, thường trú tại xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng).

Tuy nhiên, Hoài không thực hiện mà liên tục đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền của bà L.T.L.



Võ Duy Hoài tại cơ quan Công an. Ảnh: CALĐ



Ngoài ra, sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bà L.T.L, Hoài không nộp vào cơ quan chức năng mà mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân, trả nợ.

Đến ngày 22-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ bị can Võ Duy Hoài tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Công an xã Hàm Kiệm đang củng cố hồ sơ để xử lý và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.