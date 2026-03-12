HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hiếm thấy

Cao Nguyên

(NLĐO) - Với thủ đoạn chuyển trả tiền đến số lẻ nhưng bớt đi 3 số 0 sau cùng, người phụ nữ đã thực hiện trót lọt 15 lần, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12-3, tin từ VKSND Khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiếm thấy - Ảnh 1.

Một số giao dịch chuyển khoản bớt 3 con số 0 để lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 12-2025, bà Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Minh N. (ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Lợi dụng mối quan hệ kinh doanh hải sản từ trước với chị N., khi chuyển thanh toán đơn hàng mua hải sản, bà Vân thao tác chuyển khoản "lập lờ". Ví dụ, số tiền phải thanh toán là 9.034.000 đồng, nhưng bà Vân chỉ thực hiện chuyển 9.034 đồng. Hay đơn hàng 11.278.000 đồng nhưng bà Vân chỉ chuyển 11.278 đồng.

Sau khi thực hiện lệnh chuyển, bà Vân chụp màn hình thông báo và gửi qua Zalo cho chị N.

Trước khi chị N. nhìn kỹ, bà Vân lập tức thu hồi tin nhắn hình ảnh và nhắn tin khẳng định: "Em đã chuyển đủ tiền rồi chị nhé".

Vì đã giao dịch nhiều lần và tin tưởng vào hình ảnh thông báo (dù đã bị thu hồi), chị N. không kiểm tra biến động số dư thực tế.

Chỉ chưa đầy một tháng, với thủ đoạn như trên, bà Vân đã 15 lần thực hiện trót lọt, chiếm đoạt của chị N. hơn 140 triệu đồng.

Khi sự việc bị phát hiện, bà Vân đã chặn liên lạc và lẩn trốn.

Tin liên quan

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp

(NLĐO) - Công an TPHCM phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện thủ đoạn mới của một doanh nghiệp và đang mở rộng điều tra

Thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào người dùng iPhone

(NLĐO) - Bằng thủ đoạn cho vay qua iCloud, nhóm đối tượng đã cho vay 8.735 lượt, tổng số tiền gần 44 tỉ đồng.

Bất ngờ thủ đoạn mới từ loa thông báo nhận tiền chuyển khoản

(NLĐO)- Nếu không cảnh giác, nhiều chủ quán sử dụng loa nhận tiền chuyển khoản có thể bị mất số tiền khá lớn.

tỉnh Đắk Lắk thủ đoạn lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản giao dịch chuyển khoản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo