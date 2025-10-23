HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi tố gã cha dượng dùng búa đánh vào đầu con gái riêng của vợ

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Dùng búa đinh đánh vào đầu con gái riêng 10 tuổi của vợ, Nguyễn Văn Nam vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố.

Ngày 23-10, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khởi tố gã cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu con gái riêng của vợ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra (Ảnh CACC)

Theo đó, Nam chính là cha dượng đã bạo hành cháu H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm), con gái riêng của vợ.

Trước đó, ngày 20-10, Nguyễn Văn Nam đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, khoảng 22 giờ ngày 18-10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. về nhà trọ ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Khởi tố gã cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu con gái riêng của vợ - Ảnh 2.

Cháu L. với chi chít vết thương trên người

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé. Nam đã tát vào miệng, lấy thanh gỗ trên tủ đánh cháu và dùng búa đinh đánh vào vùng đầu của cháu L.

Đến sáng 19-10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Đến khoảng 7 giờ 30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Ngày 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L.

