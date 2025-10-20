HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Vụ bé gái lớp 5 bị bạo hành: Bắt giữ khẩn cấp người cha dượng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nam vì liên quan đến vụ bạo hành bé gái lớp 5

Ngày 20-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bắt giữ khẩn cấp người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào chiều 19-10, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé gái học lớp 5 tại Trường Tiểu học Cổ Đạm (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) nghi bị bố dượng bạo hành, phải nhập viện điều trị tại Nghệ An. Hình ảnh kèm theo cho thấy em bị bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể, vùng đầu có vết thương rách da, được băng bó.

Bắt giữ khẩn cấp người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Cháu L. với nhiều vết thương trên người

Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân là em H.T.N.L., học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm, nghi bị bố dượng đánh đập dã man vào tối 18-10. Em L. bị thương nặng ở đầu, chân sưng to, toàn thân đau đớn và phải cấp cứu với vết rách đầu cần khâu 5–6 mũi.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, em L. cho biết bị bố dượng hành hung sau khi ông này uống rượu và cho rằng em nói dối.

Bắt giữ khẩn cấp người cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 tại Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Cùng với đó là vết thương trên đầu

Trước đó, em L. từng bị bạo hành và gia đình, nhà trường đã báo chính quyền địa phương. Sau đó, công an đã yêu cầu mẹ ruột và bố dượng cam kết không tái phạm. Em L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình, hiện sống cùng bố dượng Nguyễn Văn Nam và hai em cùng mẹ khác cha. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Tin liên quan

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

(NLĐO) - Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, lnghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

Công an Hà Nội thông tin về vụ "bức tâm thư kêu cứu" của bé trai về việc bị mẹ kế bạo hành

(NLĐO)- Trong quá trình xác minh, bước đầu của Công an TP Hà Nội xác định nội dung phản ánh "dì ghẻ bạo hành con riêng" là không có căn cứ.

Ngăn chặn hiệu quả nạn bạo hành trẻ

Số vụ bạo hành nhiều tới mức khó đếm xuể, xảy ra ở bất cứ địa phương nào...

