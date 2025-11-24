HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Khởi tố một chủ quầy ở Chợ Cồn vì buôn bán hàng cấm

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hơn 15.800 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu trong nhiều lô quầy ở Chợ Cồn đã khiến Phan Vũ Ngọc Trâm bị khởi tố về tội “buôn bán hàng cấm”.

Ngày 24-11, VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng thông tin vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Vũ Ngọc Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm”, liên quan hành vi tàng trữ và mua bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tại Chợ Cồn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-10-2025, từ tin báo của quần chúng, Công an phường Hải Châu kiểm tra hành chính Hộ kinh doanh Phan Vũ Ngọc Trâm tại Lô 75 Đình 6 Chợ Cồn, do Trâm làm chủ.

Khởi tố chủ quầy Chợ Cồn vì Buôn bán hàng cấm thuốc lá nhập lậu - Ảnh 1.

Khởi tố đối tượng Phan Vũ Ngọc Trâm. Ảnh: VKSND khu vực 1 – Đà Nẵng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 550 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu 555 và JET, không có hóa đơn chứng từ, còn mới 100%.

Qua làm việc, Trâm khai toàn bộ số thuốc lá trên là hàng ngoại nhập lậu. Kiểm tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định Trâm còn cất giấu thêm 15.270 bao thuốc lá ngoại nhập nhiều chủng loại tại Lô 56 và Lô 82 Đình 6 Chợ Cồn; toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ.

Trâm khai mua số thuốc lá này từ một đối tượng không rõ lai lịch trên ứng dụng Telegram để bán kiếm lời và đã tự nguyện giao nộp.

Đến ngày 17-11-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trâm về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 3 Điều 190 BLHS 2015.

VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt người đàn ông đang "ôm" hàng cấm ở khu vực biên giới

Bắt người đàn ông đang "ôm" hàng cấm ở khu vực biên giới

(NLĐO)- Phát hiện người đàn ông có biểu hiện bất thường, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp bắt giữ, phát hiện người đàn ông này đang "ôm" hàng cấm

Ra đầu thú sau khi bỏ chạy, để lại bạn cùng hàng cấm

(NLĐO) - Sau khi bỏ lại đồng bọn cùng gần 200 viên ma túy, đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú lúc nửa đêm.

Phát hiện xe ô tô chở hàng cấm với số lượng lớn

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, bắt giữ Nguyễn Đăng Thắng về hành vi "Vận chuyển hàng cấm".

khởi tố bị can hộ kinh doanh buôn bán hàng cấm chợ Cồn Đà Nẵng
