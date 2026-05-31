Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty

Ngày 31-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (SN 1986) và Nguyễn Lâm Tới (SN 1983), cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh về tội danh trên theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị cáo buộc làm giả hồ sơ tại Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh), tỉnh Bắc Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, khi đang làm cộng tác viên của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Tiến Phát (địa chỉ tại số 311, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Vũ Văn Cương nắm được thông tin dự án trên còn quỹ căn hộ chưa bán. Tiếp cận nhiều khách hàng có nhu cầu nhưng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, Cương đã chủ động đề nghị "hỗ trợ" làm trọn gói hồ sơ để hợp thức hóa điều kiện cho họ.

Để thực hiện hành vi, Cương liên hệ với Nguyễn Lâm Tới, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichi (địa chỉ tại số 338, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). Tới đã giúp Cương ký và đóng dấu khống vào các mẫu xác nhận thu nhập, xác nhận tiền lương cho khách hàng để hoàn thiện hồ sơ mua nhà.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Cương và Nguyễn Lâm Tới đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả các tài liệu trong hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.