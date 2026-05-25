HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhiệt điện Hải Phòng thông tin việc Tổng giám đốc Dương Sơn Bá bị bắt

Tr.Đức

(NLĐO)- Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng bị khởi tố để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Nhiệt điện Hải Phòng khởi tố Tổng Giám đốc vì làm giả tài liệu 2026 - Ảnh 1.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng

Theo đó, ngày 21-5, Công ty CP (CTCP) Nhiệt điện Hải Phòng nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Văn bản nêu thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật của công ty, để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng công bố quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty thống nhất giao ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật thay thế ông Dương Sơn Bá. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 21-5.

Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (GE2) nắm giữ 51% vốn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sở hữu 25,97%.

Cổ phiếu HND hiện giao dịch trên sàn UPCoM, tạm kết phiên sáng giảm gần 1% xuống 10.500 đồng/đơn vị.

Gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) khởi tố 74 bị can liên quan đến hàng loạt sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Các đối tượng bị khởi tố về 10 tội danh khác nhau, phản ánh tính chất phức tạp, có tổ chức và kéo dài của hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định, các hành vi vi phạm xảy ra tại nhiều cơ sở phát thải lớn, bao gồm: Nhiệt điện Quảng Ninh; Nhiệt điện Hải Phòng; Nhiệt điện Thái Bình 2…cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và xử lý môi trường. Đáng chú ý, dữ liệu quan trắc sau khi truyền về cơ quan quản lý như Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, làm sai lệch so với thực tế.

Theo C05, hệ thống quan trắc môi trường tại các doanh nghiệp được lắp đặt tại nguồn xả thải, niêm phong thiết bị, giám sát bằng camera riêng.

Tuy nhiên, trên thực tế, dữ liệu vẫn bị chỉnh sửa thủ công, thậm chí bị can thiệp từ xa thông qua phần mềm.

Tin liên quan

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị bắt

Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị bắt

(NLĐO)- Theo thông báo, Phó tổng giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh Lê Việt Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Làm giả tài liệu cơ quan tổ chức".

Vì sao chủ tịch Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh bị bắt khẩn cấp?

(NLĐO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 26-3 đã thông tin ban đầu về việc bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo