Pháp luật

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp

Như Quỳnh

(NLĐO) - Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố, một số cán bộ liên quan bị bắt.

Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định xây dựng tại Lào Cai - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Khắc Phương (SN 1966, trú tại số nhà 182, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 31, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), nguyên Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai, hiện đã nghỉ hưu; Vũ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại thôn An Thành, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai), cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San; Nguyễn Thu Hà (SN 1993, trú tại số nhà 238, đường Yết Kiêu, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cán bộ Ủy ban nhân dân phường Cam Đường; Cao Kim Cương (SN 1980, trú tại tổ 25, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hùng Mạnh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thu Hà và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Cao Kim Cương. 

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Khởi tố giám đốc doanh nghiệp vi phạm quy định xây dựng tại Lào Cai - Ảnh 3.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố một đối tượng liên quan

Quá trình điều tra xác định, hệ thống lan can đá thuộc Dự án Cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thuộc địa phận phường Cốc Lếu, phường Kim Tân, TP Lào Cai (trước sáp nhập) làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng. 

Cơ quan công an đã khởi tố các đối tượng Phạm Khắc Phương, Vũ Tuấn Anh, Cao Kim Cương về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng.

