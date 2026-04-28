Khởi tố một kế toán trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2024 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam (xã Hợp Đức, tỉnh Bắc Ninh). Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà (SN 1975, ở phường Bắc Giang), kế toán của Trung tâm, về cùng tội danh.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam có dấu hiệu lập khống chứng từ để quyết toán kinh phí đào tạo nghề cho 2 lớp sửa chữa cơ khí tại xã Vũ Xá và xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh).

Các sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang cũ) trong năm 2024.

Trung tâm này không thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký, lập khống các tài liệu, chứng từ trong hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 300 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra, làm rõ kế toán Nguyễn Thị Hà là người trực tiếp thực hiện các hành vi trên.

Được biết, Trung tâm dạy nghề tư thục Phương Nam được thành lập năm 2008, đến năm 2022 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Phương Nam.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.