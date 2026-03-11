HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vừa nhận "ghế", kế toán trưởng đã "thụt két" công ty

Trần Thái

(NLĐO) - Ngay khi còn thử việc, Lê Thị Ái Diễm đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Ngày 11-3, sau một buổi xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (SN 1989, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Diễm bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH T.V (có trụ sở tại quận 7 cũ) từ ngày 19-10-2023, chế độ thử việc vị trí kế toán trưởng (đến tháng 12-2023, chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này). 

Lợi dụng đặc thù công việc

Tuy nhiên, ngay khi còn thử việc, Diễm đã chiếm đoạt tiền của công ty. Bị cáo khai nhận đã lợi dụng đặc thù kinh doanh của ngành du lịch, khách hàng thường thanh toán tiền tour trước nhiều tháng, trong khi công ty chỉ trả tiền cho đối tác (nhà hàng, khách sạn...) gần thời điểm thực hiện dịch vụ, để thực hiện hành vi phạm tội.

Vừa nhận ghế kế toán trưởng đã "thụt két" công ty - Ảnh 1.

Bị cáo Diễm tại toà

Cụ thể, khi có tiền từ khách hàng đổ về, Diễm lập tức tự ý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt. 

Đến khi gần hạn phải thanh toán cho đối tác, bị cáo mới thực hiện lệnh chuyển khoản từ tài khoản công ty đến đúng địa chỉ cần trả nhằm hợp thức hóa chứng từ.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng 6 tháng, Diễm đã thực hiện tổng cộng 70 lần chuyển tiền bất chính với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1,8 tỉ đồng.

Vì không có tiền chuyển trả đối tác, vụ việc bị vỡ lở vào tháng 4-2024. 

Đến này, bị cáo đã khắc phục 136 triệu đồng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Diễm sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tin liên quan

Bắt tạm giam người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng

Bắt tạm giam người cầm 2 con dao làm loạn quán cà phê ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Do mâu thuẫn cá nhân, người đàn ông ở TP Đà Nẵng cầm 2 con dao dài tìm vợ của chủ quán cà phê để "nói chuyện", khiến khách một phen hú vía.

Bắt tạm giam một nguyên cán bộ địa chính ở Đồng Nai

(NLĐO) - Nữ cán bộ địa chính ở Đồng Nai mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đi thế chấp, chuyển nhượng cho người khác, chiếm đoạt 28,8 tỉ đồng

Đặng Thị Huệ bị truy tố tội tuyên truyền chống Nhà nước

(NLĐO)- Bị can Đặng Thị Huệ có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng.

