Khởi tố người bán hàng rong gây rối tại khu vực sân bay Nội Bài

Trước đó, ngày 8-4, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện bà N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) bán hàng rong trái phép.

Bà N.T.T. tại khu vực xảy ra sự việc

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, người này không chấp hành mà la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực sân bay.

Nhà chức trách cho rằng sự việc diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo dư luận không tốt, thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi "Gây rối trật tự công cộng"..

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T. theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, trước đó lực lượng công an nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu bà N.T.T. ký cam kết không tái phạm hành vi bán hàng rong trái phép tại khu vực sân bay. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục vi phạm.

Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài cho biết vụ việc là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động tại sân bay.

Trong quý I/2026, nhờ sự phối hợp của Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan, tình trạng bán hàng rong và gây rối trật tự tại khu vực cảng hàng không đã được kiểm soát tốt.

Tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp khai thác cảng quý I/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trao giấy khen cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài vì thành tích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.