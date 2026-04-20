Pháp luật

Khởi tố người bán hàng rong gây rối tại khu vực sân bay Nội Bài

Dương Ngọc

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T. để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân bay Nội Bài.

Trước đó, ngày 8-4, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện bà N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) bán hàng rong trái phép.

Khởi tố người bán hàng rong gây rối tại khu vực sân bay - Ảnh 1.

Bà N.T.T. tại khu vực xảy ra sự việc

Trong quá trình kiểm tra, xử lý, người này không chấp hành mà la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực sân bay.

Nhà chức trách cho rằng sự việc diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo dư luận không tốt, thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi "Gây rối trật tự công cộng"..

Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.T. theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, trước đó lực lượng công an nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu bà N.T.T. ký cam kết không tái phạm hành vi bán hàng rong trái phép tại khu vực sân bay. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục vi phạm.

Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài cho biết vụ việc là cảnh báo đối với những trường hợp cố tình vi phạm quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hoạt động tại sân bay.

Trong quý I/2026, nhờ sự phối hợp của Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên quan, tình trạng bán hàng rong và gây rối trật tự tại khu vực cảng hàng không đã được kiểm soát tốt.

Tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp khai thác cảng quý I/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trao giấy khen cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài vì thành tích trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Người mặc áo xe ôm công nghệ có dấu hiệu gây rối trước nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) - Mạng xã hội chia sẻ clip người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên tục đập phá đồ đạc trên đường

Đà Lạt xử nghiêm việc bán hàng rong làm cháy cỏ bờ hồ Xuân Hương

(NLĐO) - Lực lượng chức năng TP Đà Lạt sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong hủy hoại môi trường, cảnh quan hồ Xuân Hương.

Vụ việc thiết bị không người lái "xâm nhập" sân bay Cát Bi: Xác định người thả diều

(NLĐO)- Anh Đ.T.D. điều khiển diều carbon chiều dài 3,6 m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400 m

