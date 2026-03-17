Ngày 17-3, Công an TP Hải Phòng cho biết đã xác định người sử dụng thiết bị không người lái là anh Đ.T.D. (SN 1998, trú tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh, TP Hải Phòng. Trước đó, anh Đ.T.D. đã điều khiển diều carbon chiều dài 3,6 m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400 m, tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60 m.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào tối 15-3, Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng nhận được phản ánh của tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60 m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn. Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay. Đến 0 giờ 35 phút ngày 16-3, hoạt động bay tại Cát Bi được khôi phục bình thường.

Qua phối hợp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định người vi phạm là Đ.T.D. (SN 1998, trú tại thôn Tiến Lập, xã An Khánh, TP Hải Phòng), điều khiển diều carbon chiều dài 3,6 m, có gắn sáo và đèn nháy (xanh, đỏ, trắng) bay độ cao khoảng 400 m, chiều dài thả dây khoảng 700 m hướng về phía đồi Thiên Văn, Kiến An, Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ, diều, diều gắn đèn led... gần sân bay khi chưa được cấp phép. Nếu vi phạm có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.